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Gündem Emine Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı
Gündem

Emine Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İzmir depreminde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile dün bir araya geldiği fotoğrafı Twitter'da paylaşarak, "Ayda kızımızı sağlıklı görmekten mutluluk duydum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-23 13:12:00 -
Emine Erdoğan'dan 'Ayda' paylaşımı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, dünkü İzmir programında eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Erdoğan çifti, kongre öncesi Halkapınar Spor Salonu'nu girişinde 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 91 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan Ayda Gezgin ve ailesi ile bir araya gelerek, sohbet etti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından Ayda ile çekilen fotoğrafını paylaşarak "İzmir depreminde umudun adı olan Ayda kızımızı, sağlıklı görmekten büyük bir mutluluk duydum. Afetlerden etkilenen tüm insanlarımızın yaşama sımsıkı tutunuşu, hepimize büyük dersler veriyor. Rabbim bizlere böyle afetleri bir daha yaşatmasın" dedi.

 

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