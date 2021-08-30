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Aktüel Emine Erdoğan'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı
Aktüel

Emine Erdoğan'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı

"30 Ağustos Zafer Bayramı" dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Emine Erdoğan, "Bu zafer, bağımsızlığın aziz Türk milletinin karakteri olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-30 12:20:00 -
Emine Erdoğan'dan "30 Ağustos Zafer Bayramı" mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "30 Ağustos Zafer Bayramı" dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bağımsızlık için çıktıkları yoldan büyük bir zaferle dönen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla yad ediyorum. Bu zafer, bağımsızlığın aziz Türk milletinin karakteri olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

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