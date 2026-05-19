3 bin yıllık kalede hayatları değişti! Zerzevan’da toprağı kazarken hayallerini buldular

Tarihe karşı meraklarının uyandığını kaydeden Alan, "Tarih bölümünden arkeoloji istiyordum. Buraya gelmek benim için neden olmasın dedim. 3 gün buradayım, geri kalan günlerde de kardeşimle birlikte üniversite sınavına hazırlanıyoruz. Hedefimiz arkeoloji bölümü olur, tarih olur. Tarihten girmeyi düşünüyoruz. Mimari, restorasyon olur. Tarihi dokulara sahip çıkmak, bunlara dokunmak. Hele ki kendi köyümdeki tarihi kucaklamak benim için gurur verici bir şey. Görüyorduk, merakımız vardı. Ama ziyaretçiler tarafından bu kadar sevildiğini, bu kadar merak uyandırdığını gerçekten de bilmiyorduk. İnsanlar İtalya'dan Roma'dan geliyordu. Diyordum gerçekten bu kadar değerli ne olabilir. Burada metale, cama nasıl yaklaşmam gerektiğini anladığımda dedim gerçekten burada elle tutulur bir şey var. Roma döneminden beri bu kadar önemli bir şey var ki buradayız" şeklinde konuştu. 19 yaşındaki Havin Alan da, üniversite sınavına hazırlandığını söyleyerek, "Arkeoloji bölümü okumak istiyorum. Burada 3 gün çalışıyoruz, kalan sürede ise üniversite sınavına hazırlanıyorum. Daha önce arkeoloji bölümüne merakım vardı. Burada işe başladıktan sonra merakım canlandı" dedi. Çınar ilçesine 13 kilometre uzaklıktaki Demirölçek Mahallesi yakınlarında, 124 metre yükseklikteki kayalık tepede bulunan ve askeri yerleşimde dünyada bulunan son Mithras Tapınağı'nın ortaya çıkarıldığı kale, bilimsel kazılarla tarihe ışık tutuyor. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne 2020 yılında dahil edilen, kentin önemli turizm değerlerinden olan kalede bir yandan arkeolojik kazılar sürerken diğer yandan yerli ve yabancı ziyaretçiler ağırlanıyor.