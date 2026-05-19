  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Mobilya devi battı: İflas kamuoyu ile paylaşıldı
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Mobilya devi battı: İflas kamuoyu ile paylaşıldı

Bursa’da 15 bin metrekarelik dev tesiste üretim yapan ve çoğunlukla uluslararası projelere mobilya tedarik eden firmadan kötü haber geldi. Mobilya devi resmen iflas etti.

#1
Foto - Mobilya devi battı: İflas kamuoyu ile paylaşıldı

Türkiye’nin önde gelen mobilya ve proje dekorasyon firmalarından WD Group Mobilya, yaşadığı mali sorunlar nedeniyle faaliyetlerini sürdüremeyerek iflas etti. Havalimanı, otel, AVM, hastane ve büyük konut projelerine yönelik özel üretimler gerçekleştiren şirketin, 15 bin metrekarelik modern üretim tesisinde faaliyet gösterdiği belirtildi.

#2
Foto - Mobilya devi battı: İflas kamuoyu ile paylaşıldı

2012 yılında faaliyetlerine başlayan ve kısa sürede hem yurt içinde hem de yurt dışında adından söz ettiren WD Group, özellikle taahhüt mobilya projelerinde uzmanlaşmıştı. Metal, ahşap, döşeme ve boyalı mobilyada geniş ürün yelpazesiyle birçok büyük projede çözüm ortağı olarak öne çıkıyordu.

#3
Foto - Mobilya devi battı: İflas kamuoyu ile paylaşıldı

WD Group'un, geçtiğimiz dönemde konkordato talebi olumlu sonuçlanmadı. Son olarak Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne ulaşan bilgiler, mahkemenin şirketin mali gücünü toparlamasına imkân kalmadığına hükmettiğini ve iflas kararını kesinleştirdiğini gösterdi.

#4
Foto - Mobilya devi battı: İflas kamuoyu ile paylaşıldı

İcra ve İflas Kanunu’nun 288. maddesine göre alınan kararla, şirketin varlıklarının "basit tasfiye" yöntemiyle elden çıkarılması için resmi adımlar başlatıldı. İflas masasının kurulması ve avansların aktarılmasıyla birlikte, süreç Bursa İflas Müdürlüğü kontrolünde devam edecek.

#5
Foto - Mobilya devi battı: İflas kamuoyu ile paylaşıldı

WD Group’un kapanması, sadece şirket özelinde değil, birlikte çalıştığı tedarikçi ve alt yüklenicilerde de domino etkisi oluşturdu. Özellikle inşaat ve dekorasyon sektörlerinde faaliyet gösteren pek çok firma ve projenin bundan sonraki adımlarının, iflas sonrası yürütülecek işlemlere göre şekilleneceği ifade ediliyor. KAYNAK: EKONOMİM

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran'da aradıklarını bulamadılar! ABD gözüne yeni ülke kestirdi
Dünya

İran'da aradıklarını bulamadılar! ABD gözüne yeni ülke kestirdi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 11 Kübalı yetkili ile Küba yönetimine bağlı 3 kuruluşun yaptırım listesine alındığını açıkladı. Washington..
ROK’un ‘para yardımı’ yalanı Nagehan Alçı’yı çıldırttı
Gündem

ROK’un ‘para yardımı’ yalanı Nagehan Alçı’yı çıldırttı

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı’nın “eski eşime para yardımı yaptım” iddiasına Nagehan Alçı’dan sert..
Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar
Dünya

Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, kandan beslenen terör devleti İsrail'in yeni büyükelçi atamasına onay vermeyeceğini duyurdu. ..
Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi
Ekonomi

Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi

ABD ile İran arasındaki savaşın ardından dünya genelinde jet yakıt krizi yaşanıyor. Ülkeler bu büyük soruna çözüm aramaya başladı. Rusya'da ..
Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği
Yaşam

Görenler cep telefonlarına sarıldı! Başkent semalarında ay-yıldız güzelliği

Ankara semalarında yan yana beliren hilal ve yıldız görenlere Türk bayrağını hatırlattı.
Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması
Gündem

Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması

Tutuklu CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi. Yalım, "Delegelerle görüşmemize i..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23