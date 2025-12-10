  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Böyle mizah yerin dibine batsın! Alman devlet kanalında ırkçılık skandalı

Muhalefetten hayali kriz simsarlığı

Okulda akran zorbalığı vahşeti: ‘Öğretmene şikayet etti’ diye arkadaşının kolunu kırdı

Layık olana değil ‘laik’ olana burs

Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!

SBB, enerjisini güneşten karşılayıp 285 milyon TL tasarruf elde etti. 'Çalan' ile çalışan farkı

'Osmanlı'yı beğenmeyen laik cumhuriyetin tosuncuklarının hırsız nesli'

Rusya Ukrayna savaşında kritik sandık pazarlığı! Zelenskiy’den Trump’ın suçlamalarına yanıt: 3 ay içinde seçime gidebilirim

Et fiyatlarında gerçek ortaya çıktı! Bakan Yumaklı’dan sert uyarı geldi!

Başkan Erdoğan'dan kritik terörsüz Türkiye mesajı
Gündem Emine Erdoğan'dan '10 Aralık' paylaşımı: Ve biz biliyoruz ki adil bir dünya mümkün
Gündem

Emine Erdoğan'dan '10 Aralık' paylaşımı: Ve biz biliyoruz ki adil bir dünya mümkün

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Emine Erdoğan'dan '10 Aralık' paylaşımı: Ve biz biliyoruz ki adil bir dünya mümkün

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne ilişkin paylaşım yapan Emine Erdoğan "Ve biz biliyoruz ki adil bir dünya mümkün" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'ne ilişkin paylaşım yaptı.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hakları, insanın doğuştan taşıdığı onurun en yalın hakkıdır. 10 Aralık, bu hakların korunmadığı her yer için yükselen bir vicdan çağrısıdır.

 

 

Bugün, Filistin'de yurtlarından koparılan, özgürlüğü elinden alınan, en temel hakları dahi çok görülen insanların acısı, dünyanın adalet arayışını daha da derinleştiriyor.

Ve biz biliyoruz ki adil bir dünya mümkündür. Yeter ki insan, insanın acısına duyarsız kalmasın; yeter ki hak, güçten değil, haktan yana büyüsün"

Engelsiz yaşam için kritik mesaj! Emine Erdoğan’dan toplum vurgusu
Engelsiz yaşam için kritik mesaj! Emine Erdoğan’dan toplum vurgusu

Gündem

Engelsiz yaşam için kritik mesaj! Emine Erdoğan’dan toplum vurgusu

Emine Erdoğan'dan '4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü' paylaşımı
Emine Erdoğan'dan '4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü' paylaşımı

Aktüel

Emine Erdoğan'dan '4 Aralık Dünya Su Kayıpları Günü' paylaşımı

Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması' paylaşımı
Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması' paylaşımı

Gündem

Emine Erdoğan'dan 'Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik Yarışması' paylaşımı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23