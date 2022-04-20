Emine Erdoğan kadın girişimcilerle iftarda buluştu

Emine Erdoğan, çeşitli illerden gelen kadın girişimcileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Devlet Konukevi'nde düzenlenen iftar programında ağırladı.

Programda konuşan Emine Erdoğan, ülkenin dört bir yanından gelerek iftar sofrasında buluştuğu kadınların ilham dolu hikayeleri olduğunu belirtti.

"Sizler, Türkiye'nin bugünkü başarısının mimarı, geleceğinin umudu, göğsümüzde taşıdığımız gurursunuz." diyen Emine Erdoğan, kadın girişimcilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Emine Erdoğan, kadın girişimcilerin başarılarının Türk tarihi, medeniyeti ve Anadolu ruhunun ne kadar canlı olduğunu ispat ettiğini ve Anadolu'nun 13. yüzyılındaki Baciyan-i Rum'u teşkil eden kadın kültürünün devamlılığını gösterdiğini belirtti.

"SİZLERİN SAĞLADIĞI İSTİHDAM, HERKESE CESARET VERİYOR"

Anadolu kadınının geçmişten beri girişimci olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Nesilleri büyüten, mahsulü büyüten, toprağa bakan, yol bulan, yol açan hep Anadolu kadınıydı. Bizim ülkemizde kadın hep vardı. Bugün de sizlerin sağladığı istihdam, sektörünüzdeki varlığınız, herkese cesaret veriyor. Hepinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Elbette tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınların yaşadığı türlü zorluklar, açmakta zorlandığı kapılar, kıramadığı cam tavanlar maalesef var. Kadınlar, onları tek tipleştiren, tasarladıkları modele uydurmaya çalışan, uymayanları oyun dışı bırakan küresel bir mahalle baskısına maruz kalıyor."

Uzun zamandır bu baskıları tersine çevirmek, kadınların önündeki birçok engeli kaldırmak gayretinde olduklarını ifade eden Emine Erdoğan, özellikle kız çocuklarının eğitim hakkından eksiksiz faydalanmasını istediklerini söyledi.

"Haydi Kızlar Okula", "Gelin Etmeyin, Okula Gönderin", "7 Çok Geç", "Ana Sınıfsız Okul Kalmasın", "Nerede Kalmıştık" ve "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" gibi projeler geliştirdiklerini anlatan Emine Erdoğan, bununla beraber kadınların önündeki birçok kamusal yasağın kalktığını, çalışma şartlarının iyileştirildiğini, aile ve iş hayatı arasındaki uçurumların doldurulduğunu ve kadınların kendilerine dayatılan değil seçtikleri yolu yürüyebilecek imkana kavuştuklarını ifade etti.