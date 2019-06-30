Emine Erdoğan, Japonya’da belediyenin sıfır atık sunumunu dinledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Japonya’da Kamikatsu Belediyesinin sıfır atık çalışmalarıyla ilgili sunumu dinledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Japonya’da Kamikatsu Belediyesinin sıfır atık çalışmalarıyla ilgili sunumu dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleştirilen dünyanın ilk sıfır atık kasabası olmaya aday Kamikatsu Belediyesinin sıfır atık çalışmalarıyla ilgili sunumu dinledi. Emine Erdoğan, Kamikatsu Belediye Başkanı Yasushi Hanamoto ve Sıfır Atık Akademisi yetkilileriyle fikir alışverişinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.