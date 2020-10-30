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Aktüel Emine Erdoğan, İzmir depreminden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu
Aktüel

Emine Erdoğan, İzmir depreminden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:17:23 -
Emine Erdoğan, İzmir depreminden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, merkez üssü Ege Denizi'nin İzmir'in Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Emine Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkezi Seferihisar olan, İzmir ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Can kaybı olmamasını temenni ediyorum, Rabb'im ülkemizi tüm afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

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