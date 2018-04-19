Emine Erdoğan: İlaç sektörü tıp mesleğini esir aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi"ne katıldı. İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programda Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, etkinlik konuşmacıları, kamu ve sivil toplum kuruluşu çalışanları ile sağlık sektöründen çok sayıda katılımcı da yer aldı.

"GELENEKSEL TIP MODERN TIBBIN TAMAMLAYICISIDIR"

Konuşmasının başında geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın önemine dikkat çeken Emine Erdoğan, "Geleneksel ve tamamlayıcı tıp son yıllarda önemi fark edilen, Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere, uluslararası kurumların dikkatle takibe aldığı bir konudur. Fakat aynı zamanda tartışmalı ve gerilimli bir meseledir. Şunu açık ve net olarak ifade etmek isterim; geleneksel ve tamamlayıcı tıp, modern tıbbın alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Tıp ilmi insanlık tarihiyle yaşıttır. Soru, modern tıbbın geçmişle bağlarını kopararak bu birikimi yok sayması ve insanın ruh ve beden bütünlüğünü göz ardı etmesidir. Medeniyetler arası hiyerarşi oluşturmak, insanlık tarihinin bir bölümünü yok saymak, varlığı eksik algılamaktır. Bu bağlamda geleneği dışlayan, küçümseyen tüm davranışlar çağ dışı bir yaklaşımın ürünüdür. Çin, Hint, İslam medeniyetini yok sayarak bir dünya tarihi yazmak, ne kadar eksikse buradaki insanlık tecrübesini yok sayarak bir bilim inşa etmek de o kadar eksiktir. Ne yazık ki sömürgeci anlayış, milletlerin geleceğine yön vermenin yolunu geçmişlerini yok etmek olarak görmüş, milletlere yapay tarihler inşa etmiştir. Yerel zenginlikleri yok sayarak geleneği itibarsızlaştırmıştır