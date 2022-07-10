Emine Erdoğan, Esra Erdoğan, Sümeyye Erdoğan, Bilal Erdoğan… Siz helalleştiniz, ya onlar?

Yeni Akit gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Karahasanoğlu bugünkü köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtü mağduru, kendisi de bir gazeteci olan Sultan Kara'yı ziyareti ve 'helalleşme' meselesi kapsamındaki samimiyetini sorguladı.

Sultan Kara'nın Yeni Asya camiasına yakın olmasına dikkat çeke Karahasanoğlu, Kılıçdaroğlu'nun maksadının helalleşmek olmadığını gözler önüne serdi.

İşte o yazı:

Kemal Kılıçdaroğlu helalleşiyor..

Baktı ki zalimlikle olmuyor.. Oy kazanmıyor, tam aksine dinozorların toplumdaki etkisi kayboldukça, oy kaybediyor..

Baktı ki, vicdansızlıkla bir yere varamıyor..

Oyu % 25’e kilitlendi kaldı..

Buna rağmen direndi.. Direndi.. Direndi..

Elinden gelen her şeyi yaptı..

En sonunda, Kemal Kılıçdaroğlu’na rağmen. CHP’nin despot kafalı yöneticilerine, askeriyedeki uzantılarına, yargıdaki adamlarına rağmen başörtü yasağı kalkınca..

Kemal Kılıçdaroğlu birden bire U dönüşü yaptı..

“Helalleşelim” dedi..

Benim tercihim, her daim “helalleşme”den yanadır..

Ama tilkilik yapılmamak şartı ile..

İnsan aklı ile alay edilmemek şartı ile.

Samimi “helalleşme” isteği ile..

Kemal bey samimi mi?

Parti yönetimine, siyasetin s’sinden haberi olmayan gencecik bir başörtülü avukatı almakla, samimiyetini mi gösterir, yoksa tilkiliğini mi?

Şu veya bu yumuşak karnından yararlandığı bir İmam Hatipli ile buluşup, helalleşme görüntüsü verdiği gün, kendisini ölümüne destekleyen Cumhuriyet gazetesinde İmam Hatip düşmanlığı zirve yaptığı halde, tek kelime açıklama yapmıyorsa, bu durum Kemal beyin helalleşme samimiyetini mi gösterir, uyanıklığını mı?

Son örnek..

Başörtü mağduru kendisi de bir gazeteci olan, hatta akit’in ilk yıllarında Ankara bürosunda muhabirlik yapan Sultan Kara’yı ziyaret edip, helalleşme isteğinde bulunmasına bakalım..

Sultan Kara’yı ziyaret ediyor, helalleşme istiyor..

Ama akit gazetesinin muhabirlerini, CHP’nin binasına almıyor..

Daha vahimi, halkın huzuruna düşünce özgürlüğü söylemi ile çıkarken, akit’e dava tebligatlarını, icra yazışmalarını gönderiyor..

Sultan Kara, aynı zamanda Yeni Asya yazarı Mehmet Kara’nın eşi imiş..

Böylece taşlar yerli yerine oturuyor..

Kemal beyin derdi helalleşme falan değil..

Bükemediği eli kırmak için, kendisi ile birlikte yol alanları istismar etmek..

Yıllarca dış politikanın iflasının faili diye suçladığı Ahmet Davutoğlu ile şimdi birlikte..

Yıllarca ekonominin bitişinin mimarı olarak suçladığı Ali Babacan ile birlikte..

Yıllarca “faşist” diye suçladığı Meral Akşener ile birlikte..

Başörtülülerle “helalleşiyor”.

O zaman her zamanki gibi, objektif bir test yapalım..

Kemal beyin helalleşme açıklaması yaptığı başörtü mağdurları, dindar insanların içindeki şu grup, bu grup ile sınırlı mıydı?

Örneğin Milli Görüş çizgisindekiler üniversiteye alınmıyor iken, Süleymancı gruptakiler üniversiteye alınıyor muydu?

Veya Nurcu gruba farklı, başka bir ekoldekilere farklı bir muamele mi yapılıyordu?

Hayır..

Tüm başörtülüler, yasağın mağduru idiler..

Peki bugün helalleşme adı altında birlikte fotoğraf verilenler kimler?

Başörtü mağdurlarının bir kısmı..

Yeni Asya ekolü, sırf Tayyip Erdoğan düşmanlığı sebebi ile CHP’ye, yani cellatlarına aşık olmuşlar..

Bu kapsamda, helalleşme çağrılarını samimi bulduklarını iddia ediyorlar..

Ahmet Davutoğlu hakeza..

Ali Babacan hakeza.

Saadet Partililer hakeza..

O zaman soruyorum..