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Emine Bulut Cinayeti’nin ardından İslam ile Müslümanları hedef alan yobazlara tepki!

Emine Bulut’un eski eşi tarafından kızının gözü önünde katledilmesine milyonlarca Müslüman büyük tepki göstererek her platformda lanetlerken, bazı çevrelerin olayı İslam’a ve Müslümanlara saldırmak için kullanmasına tepkiler devam ediyor. Gazeteci Yazar Serdar Arseven ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İslam’ı hedef alan gerici zihniyete sert tepki gösterdi.

25 Ağustos 2019 Pazar 12:01
Emine Bulut Cinayeti’nin ardından İslam ile Müslümanları hedef alan yobazlara tepki!

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr  

Gazeteci Yazar Serdar Arseven “Kadını kölelikten, yeni doğmuş kız bebeklerini diri diri gömülmekten kurtaran İslam’ı hedef almak akıl tutulmasıdır.” dedi.

Arseven, sözlerine şöyle devam etti:

"Korkunç cinayet, büyük alçaklık, başta Müslümanlar olmak üzere, vicdanı olan herkesi derinden yaralamıştır. Ortadaki vahşeti ve şiddet eğiliminin yaygınlaşmasını göz önünde bulundurarak, ne gibi tedbirlerin alınması gerektiği yönünde, ideolojik bakış açılarından uzak kalınması ve insan fıtratına, toplumun hassasiyetlerine uygun tedbirlerin alınması, düzenlemelerin gerçekleştirilmesi için ortak aklı, irfanı harekete geçirmek gerekirken, birilerinin menfur hadiseyi İslam’a ve Müslümanlara saldırmak için kullanması da menfur bir hadisedir. Maalesef, olumlu olumsuz bütün gelişmeler bir şekilde bir takım ideolojilerin malzemeleri olarak kullanılmakta, her olaydan bir yerlere saldırı malzemesi üretilmeye çalışılmaktadır. Bu da bizim bir araya gelip, ideolojik bakış açılarından uzak aklı selimle çözüm yollarına ulaşmamızı engellemektedir."

'Mesele Kadın-Erkek değil, İnsanlık meselesi'

“Erkek veya Kadın Cinayeti” hususunda kadınların fiziki olarak daha dezavantajlı durumda olmalarından dolayı şiddete daha fazla maruz kalabildiklerini, ancak bu durumdan dolayı adeta tüm erkekleri suçlayan yaklaşımlara girmenin de çok yanlış olduğunu belirten Milat Gazetesi Yazarı Arseven, “Batıdaki ‘İslami Terör’ söylemine, olumsuzlukları İslam’a ve Müslümanlara teşmil etmesinden dolayı haklı olarak çok kızıyoruz. Genellemeler yanlış ve tehlikelidir. Erkekler veya kadınların çok iyileri de çok kötüleri de vardır, mesele insan meselesidir, vicdan meselesidir. Bebeğini katleden kadınlardan dolayı, bütün kadınları suçlayacak bir dile savrulmak elbette büyük haksızlık olur. Bunun gibi, bir gözü dönmüş, yüreği kararmış caninin fiilinden dolayı ‘Erkek cinayeti’, ‘Erkek şiddeti’ gibi bir yaklaşıma girmek de doğru değildir. Bizde maalesef her olay birer ayrışma veya ayrışmaları derinleştirme vesilesi olarak kullanılıyor. Bunun niçin yapıldığını da aklı olan herkes görebiliyor.” dedi.

Savcı Sayan: “Alçaklık!”

Kadını kölelikten kurtaran İslam’a ve vahşete en büyük tepkiyi gösteren Müslümanlara saldırılara bir tepki de Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’dan geldi. Savcı Sayan, tepkisini sosyal medya hesabından şöyle ifade etti:

"İnsanım diyen herkesin lanetlemesi gereken Emine Bulut cinayeti üzerinden bile İslamiyet’e saldıranların Emine kardeşimizin katilinden de acımasız, canavar, toplum düşmanı ve alçak olduklarını unutmayalım.. İslamiyet’te kadına şiddet yoktur...Cennet anaların ayağı altındadır."

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 12:01
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