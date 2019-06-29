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Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı

İslam'a ve başörtüye saldırılarıyla gündeme gelen Yargıçlar Sendikası (YARSAV) eski Başkanı Avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, CHP’l Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yüzde 54 oranında oyla kazanması sonrası şımarık tavırlar sergilemeye başladı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 17:10
Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı

 yeniakit.com.tr

Geçtiğimiz yıllarda İslam’a ve başörtüsüne yönelik yaptığı küstah açıklamaları ile hafızalara kazınan Yargıçlar Sendikası (YARSAV) eski Başkanı Avukat Ömer Faruk Eminağaoğluun kokuşmuş zihniyeti yeniden hortladı. 23 Haziran’da yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini CHP’li Ekrem İmamoğlunun yüzde 54 oy oranı ile kazanması sonrası yeniden kafasını kuyudan çıkaran Eminağaoğlu, aklınca muhafazakar vatandaşlar ile dalga geçti.

Yüzde 54 şımarıklığı tavan yaptı

Bir dönem, “Gün yönetimi ele geçirme günüdür!” sözleriyle darbe çağrısı yaparak vesayetçi ve darbeci zihniyein temsilcisi olduğunu çekinmeden ifşa eden Eminağaoğlu, sandıktan İmamoğlu’nun yüzde 54 oy oranı ile galip ayrılmasını fırsat bilerek şımarıklığa başladı. Eminağaoğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı sözde bir karikatürle İslam’ın emrettiği giyim tarzını hedef aldı. Geçtiğimiz yıllarda başörtülüleri aşağılayan Eminağaoğlu’nun şimdi de ‘karikatür’ adı altında Müslüman hanımların giyimi üzerinden muhafazakar vatandaşlara saldırması, her fırsatta ‘özgürlük’ kavramından dem vuran Laikçi Kemalist yobaz zihniyetin, samimiyetsizliğini bir kez daha ortaya çıkardı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 17:10
  1. Ömer Faruk Eminağaoğlu
  2. Ekrem İmamoğlu
  3. İstanbul Büyükşehir Belediyesi

YORUM YAZ

  • NurNur1 sa önce
    Önce İslami camia bir araya gelip İslamda kadın ve erkek için örtünme kuralı nasıldır bir karar versin. Sonra CHPye gerekirse kizalım. Her tarikat, cemaat farklı örtünuyor. Her kültürde farklı örtünme şekilleri var. Neden? Hangisi doğru? Kültürel, cemaata göre, maddi durumu, eğitim durumunu göstermek için farklı farklı örtünme modası türedi. Hangisi İslama uygun. İğneyimi çuvaldızımı kendimize batıralım.
  • dimitrizâdedimitrizâde1 sa önce
    ahmet adlı yorumcu: ne alakası yok ki? her türlü alakası var.
  • HIDIR RUMUZLUYAHIDIR RUMUZLUYA1 sa önce
    La hıdır, Emin ol ananın gördüğü en büyük alette babanda gördüğü değil. Belliki daha büyük bir şey. Anan Senin gibi bir eşşoğlu eşek cikardigina göre baban kuvvetle muhtemel eşek.
  • Ataturku koruma kanunun yanında birde Atatürkün çarşaflı esi ninde kanun ile korunması gerek. Çünkü onun çarşafı çarşafa başörtüsüne ist as n edenlerin ağzını kapatır.Ataturku koruma kanunun yanında birde Atatürkün çarşaflı esi ninde kanun ile korunması gerek. Çünkü onun çarşafı çarşafa başörtüsüne ist as n edenlerin ağzını kapatır.1 sa önce
    Carsaf
  • Cellat Cellat 1 sa önce
    Ermeniagaoglundan ne beklersiniz. Katranı eritsen olmaz seker...
  • dobradobra1 sa önce
    uyy bu adamın resmini koymasaydınız keşke. tip desen tip yok insanlık desen hiç yok. sen önce o adını değiştir. hz. ömerin adına layık biri değilsin.hz. ömerin hanımı o hakaret ettiğin giysiyi giyordu.sen neyle dalga geçtiğinin farkındamısın. zaten yamulmuşun daha fazla yamulursun dikkat et.ha birde atatürkçüsün ya zübeyde hanımda o şekilde giyiniyordu. belki senin anan da ninen de öyle giyiniyor yada giyinmişlerdir.biraz edepli ol.
  • ZiyaZiya2 sa önce
    Lağım faresi gözüktü yine tüküreydim senin cagdasligina satılık adam sen değıl yanına aldığınız tüm hainlerde alsan bu bir reklâm arası idi esas filim 2023 de bekle gör o kus beynine sok türkiye istanbuldan ibaret değil 52 nerene so....çaksın domuz süratli aydınım)))))
  • hıdırhıdır2 sa önce
    Bu kadar gerici olma ömer tamam karın olabilirim ama tabi ki gördüğüm en büyük alet senin ki değil :))))))
  • Salih Özdamar Salih Özdamar 2 sa önce
    Nedir bizim içimizdeki bu kanıbozuk, şerefsiz dönmelerden çektiğimiz.
  • AliAli2 sa önce
    Aynı kafa karşı zihniyet sizinle
  • Abdi tuzcu Abdi tuzcu 2 sa önce
    Bukenefi göstermeyin
  • Emre Emre 2 sa önce
    Hahahahahah karikatür çok iyi
  • hizipsavarhizipsavar2 sa önce
    elleriniz kırılsaydıda oy veremeseydiniz. al işte yine başladılar.
  • Sert TOPRAKSert TOPRAK2 sa önce
    Kusura bakmayın da, yüzde müzde yazarak bunları şımartmasanız diyorum, Türkiye sadece İstanbuldanve 15 milyondan ibaret değil, Türkiyenin nüfusu 82 milyon ve İstanbuldaki yüzde müzde Anadoluyu hiç ilgilendirmiyor bilgileri olsun.
  • Emre Bayındır Emre Bayındır 2 sa önce
    Erdoğan ve AKP politikasına kızıyorum ama bu laikci din düşmanları da sulanacak gibi değiller. Kuytul hocanın eşinin tweet mesajlarını haber yapmışlar. Yorumları göreceksiniz. Yobazlara mı sahip çıkıyorsunuz, anasından tahrik olabilir diyen adamın haberini mi yapıyorsunuz, vesaire vesaire. Adam haksızlığa karşı çıktığı için, üstelik de akp gibi İslamcı bir partinin karşısında yer almayı göze aldığı için hapis yatıyor. Bir tanesi bunu görmüyor. Varsa yoksa din düşmanlığı. Hakikaten alçak, uslanmaz din düşmanları bunlar.
  • İs-hakİs-hak2 sa önce
    Bay Eminsiz sen karını kızını serapa çıplak gezdir hatta kılları belli olacak kadar ben inancımı yaşıyorsamm sana b...yemek düşer adamın biri bahçeye işemiş gördüğün göreceğin rahmet bu olsun demiş ey çürümüş kafa e.yunanoğlu gibi biri sadece akpnin hatası yüzünden bir yere gelmişse bu onun kalitesi zannedenler kısa zamandaduvar arayacaklar çürük kafalarını vurmak için siz dünya lideri ile sidik yarışına girdiniz farkında değilsiniz öğreneceksiniz
  • YiğitYiğit2 sa önce
    Çok güzel hareketler bunlar aylardır bizim mahallenin ahmaklarına bu zihniyyeti yazdık onlar illaki musibet yaşamak istiyoruz dediler daha bu iyi günlerimiz.yasakçı zihniyyet daha hortlamadı.
  • hsnhsn2 sa önce
    bu kendini bilmezleri şımartan müslümanım diye caka satıp imamınoüline oy verenlerdir. huzur u ilahi de bunun hesabını zor verirsiniz bu terbiyesizleri şımartanlar
  • avbavb3 sa önce
    bunlar tek kelimeyle yunan p..çleridir.
  • MM3 sa önce
    CHPYE OY VEREN MÜSLÜMANIMIM 5 VAKİT NAMAZ KILANLAR 99SENEDEN YAŞI NIZI DÜŞTE GİDİNCE BUNLARIN HESABINI VERCEĞİN GÜNÜ BEKLE
  • ErenEren3 sa önce
    Ben bu kelaynak türünün sonunun geldiğini sanıyordum.
  • CanerCaner3 sa önce
     gelde dene bakim neyi elegeciriyorsun 
  • ŞenerŞener3 sa önce
    Askerde de tektip kıyafet giyilir ama şeklinden, renk tonundan gören gözler, aşina olanlar yüzünü dahi görmeden kim olduğunu bilir. Trene bakan gözler anlamaz...
  • uzeyrkassem@gmail.comkassem[email protected]3 sa önce
    Ayrıca bu akit gazetesi abi bu haberleri niçin yapıyorsunuz .. Bunlara müdahaleye başlarsak Suriye'den beter oluruz Süleyman soylu efendi Hulusi Akar demokrasi yiğitleri niçin müdahale etmiyor
  • İbrahim Alkılıç İbrahim Alkılıç 3 sa önce
    Bu % 54 iyi oldu iyi.Gençler ve unutan ihtiyarların tekrar hatırlamasında çok faydalar var.
  • Zaza ismailZaza ismail3 sa önce
    Bunlara oy veren Başı örtülü insanlar düşünsün chp laikperestlerin sizlere merhametlimi davranacağınımı sanıyorsunuz hey beyinsizler sahte demokrasi lafları insan hakları düzmeceleri ile sizden oy alırlar sonra küfür kokan hareketlerini yaparlar geçen akşam chp li barış yarkadaş baş örtülü hakim olmaz diyor niye tarafsız davranmaz peki ya başı açık hakim ya o tarafsız olur sevsinler sizi oda başı kapalı olanlara tarafsız davranmaztam bir faşizim değilmi ALLAH ne güzel söylemiş küfür tek millettir bu gün hıristiyan avrupadaki sağcı faşist partilerde baş örtüsünü yasaklıyor aynı kapıya çıkıyorlar müslüman ferasetli olur eşşek bir sefer çamura battımı yer kurusa bile ayni yoldan gitmez 28 şubatı nasıl unutunuz bu kadına haddini bildirin merve hanım az çekmedi devlete meydan okunmaz çünkü kendileri devletin sahipler kendi dışındakileri sürü olarak telaki ederler. İdris küçükömer diyorki türkiyede sağ partiler insan haklarına saygılı sol partiler ise tutucu durlar.
  • Kemal Kemal 3 sa önce
    Bu hayvan cesareti acaba nerede aldı. Sesleri kesilmişti
  • SalihSalih3 sa önce
    Yıldızlarda birbirinin aynısıdır ama insanların yolunu aydınlatırlar.
  • MostafaMostafa3 sa önce
    Merak ediyorum bu adamın ismini Kim koymuş.yada eminKarasulardanmı.
  • turgutturgut3 sa önce
    Eminağaoğlu senin Gargamele benzediğini hiç söyleyen oldu mu?
  • AhmetAhmet3 sa önce
    Bu pisliğin chp ile ne alakasi var.
  • ChnChn3 sa önce
    Yükseldik sanıyorlar alçaldıkça tabana Allah bunların şerri şöyle dursun hayrından bu milleti korusun inşallah...
  • HalitHalit3 sa önce
    Chpkkya oy vernin..
  • RecepRecep3 sa önce
    Chp'dir bu. Eskiden40yıllık huy çıkar mı derlerdi. Bunlar ıttihatçı kafa 150 yıllık huyhiç mi hiç çıkmaz.Efendim Ak parti muhafazakar seçmeni kusturmuşbas iterkekleders vermişler öyle mi?Daha çok ağlak olurlar çoook. Rahatlıkbattı...
  • Çukurova fatih'i Çukurova fatih'i 3 sa önce
    Allahım islam düşmanlarını kahru perişan etsin inşallahyalancılar ve fırıldaklarıçinyaşasıncehennem
  • BÜTÜN KADIN HAKLARI SAVUNUCULARINABÜTÜN KADIN HAKLARI SAVUNUCULARINA3 sa önce
    ben kadın hakları zulmü altında yaşıyordum intihar etmek için istihare yapıyordum olumsuz cevap aldım hz ömer peygamberimle birlikte yanıma geldi yüreğim ferahlamadı peygamberim hz aliden imdad istedi yine çare olmadı en sonunda peygamberimin bir hadisi allahın af ve selameti imdadıma yetişti kurtuldum Atatürk bu sebepten ötürü iki defa benden özür diledi kadınların çarşafıyla alay ediyorsunuz ama kadın hakları mağdurlarının döktüğü göz yaşının hakkını nasıl vereceksiniz allaha emanet olun
  • Alihan KetencioğluAlihan Ketencioğlu3 sa önce
    Allahın ayetleri ile dalga geçiyorlar Allah akıl fikir versin !
  • Mesut Topak Mesut Topak 4 sa önce
    Adamların kabahati yok.Bütün şerefsizlik bizim cenahın,kendini Milliyetçi Muhafazakar zannedip gidip onlara destek olan alçaklarda.
  • CetinerCetiner4 sa önce
    gargamel tipzisi yine isbasinda anlasilan....iyiki biraz tipi yok, ozaman dahada simarirdi. birisi bunun karikatürünü yapsin, kucaginda bir cocuk, dergi Sirinlerin olsun cocukta göstersin parmagiyla, dergiyi sana ne kadar benziyor desin... iyi kapak olur.hakkattende bir insan gargamele bukadar benzermi yahu..
  • yücelyücel4 sa önce
    Gargamel akıllı ol

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