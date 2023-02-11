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Medya Emin Çölaşan'ın dili çözüldü! Yok böyle bir ikiyüzlülük
Medya

Emin Çölaşan'ın dili çözüldü! Yok böyle bir ikiyüzlülük

17 Ağustos 1999'daki deprem sonrası adeta dut yemiş bülbüle dönen Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ın şimdilerde dili çözüldü.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 12:47:00 -
Emin Çölaşan'ın dili çözüldü! Yok böyle bir ikiyüzlülük

17 Ağustos 1999'daki deprem sonrası adeta dut yemiş bülbüle dönen Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ın şimdilerde dili çözüldü. Yabancı deprem bilimcilerin bile "yüzyılın afeti" olarak nitelendirdiği Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası AK Parti Hükümeti'ne haksız ithamlarda bulunan Çölaşan, "Partizanlığa ve iktidarın siyasi çıkarlarına alet edilen, devletin çöktüğü deprem… 'Bu son olsun' diyoruz ama olmayacağını bile bile bekliyoruz" ifadelerini kullandı. 

 

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