Emin Çölaşan'ın dili çözüldü! Yok böyle bir ikiyüzlülük
17 Ağustos 1999'daki deprem sonrası adeta dut yemiş bülbüle dönen Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ın şimdilerde dili çözüldü.
17 Ağustos 1999'daki deprem sonrası adeta dut yemiş bülbüle dönen Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'ın şimdilerde dili çözüldü. Yabancı deprem bilimcilerin bile "yüzyılın afeti" olarak nitelendirdiği Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası AK Parti Hükümeti'ne haksız ithamlarda bulunan Çölaşan, "Partizanlığa ve iktidarın siyasi çıkarlarına alet edilen, devletin çöktüğü deprem… 'Bu son olsun' diyoruz ama olmayacağını bile bile bekliyoruz" ifadelerini kullandı.