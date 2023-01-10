Emin Çölaşan'dan tarihi "Erdoğan" itirafı! Ezer geçer

Altılı masanın en ateşli savunucularından olan Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan'dan bomba bir itiraf geldi. Masaya karşı umutlarının her geçen gün azaldığını belirten Çölaşan, "Cumhuriyet tarihinin en önemli, en zorlu seçimlerine şunun şurasında sadece birkaç ay kaldı. Bu süreçte piyasaya bazı partilerin kaprisleri, kompleksleri ve kâr zarar hesapları sürüldüğü takdirde, bu işin maliyeti hepimizi ezer geçer ve her açıdan altında kalırız" dedi.

İşte Çölaşan'ın tarihi itiraflarda bulunduğu o yazının ilgili bölümü:

"Sevgili okurlarım, çok üzülerek söylüyorum ama adına altılı masa denilen ‘kuruluş' umutlarımızın giderek sönmesine neden olmaya başladı.

Tam anlamıyla sönmedi ama azalıyor.

Böylesine kritik bir ortamda altı siyasi partiden oluşan bir masada her kararın oybirliği ile alınması elbette ki çok zor bir iştir.

Bunun herkes farkında.

Fakat gelin görün ki işler biraz sarpa sarıyor.

Bu gerçeği görmek için ekranlarda her gün boy gösteren ve kafasına göre konuşup ahkâm kesen ‘siyasal bilim uzmanlarından' biri olmaya gerek yok.

(Ne de çok siyasal bilim uzmanı varmış memlekette!)

★★★

Bizim gibi sıradan vatandaşların aklı pek basmaz ama çalışmalarına gerçekten büyük umutlarla başlayan altılı masada giderek sorunlar belirmeye başladı.

Her kafadan bir ses, üstelik aykırı sesler çıkıyor.

Karşılıklı sınamalar ve suçlamalar başlıyor.

En kötüsü işte budur.

Bazılarının tavırlarını gördükçe, konuşmalarına tanık oldukça kendi kendime soruyorum…

(...)

Cumhuriyet tarihinin en önemli, en zorlu seçimlerine şunun şurasında sadece birkaç ay kaldı.

Bu süreçte piyasaya bazı partilerin kaprisleri, kompleksleri ve kâr zarar hesapları sürüldüğü takdirde, bu işin maliyeti hepimizi ezer geçer ve her açıdan altında kalırız.

(...)

Altılı masada yer alan ve almamış olan bütün partilerle birlikte genel başkanlarını da bir kez daha uyarmayı görev biliyorum.

Bu konuda en büyük görevlerden birinin HDP'ye düştüğüne inanıyorum.

Zaman kapris yapılacak, mızıkçılık edilecek, Recep Tayyip-AKP ikilisi lehine ortam sağlanacak zaman değildir.

Ufuk giderek kararıyor.

Bu işin şakası yoktur."