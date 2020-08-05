Emin Çölaşan'dan Bakan Koca'ya tepki çeken sözler

Dünyada büyük bir yıkıma yol açan koronavirüs pandemisi ülkemizde en az hasarla atlatılmaya çılışıyor.

Hükümetin erken önlemi ve Sağlık Bakanlığı'nın kritik tavsiyeleri ile koronavirüs ile mücadele iyi gidiyor.

Batı sürekli olarak Türkiye'nin pande sürecindeki başarısını gündemine taşırken içimizdeki Batı seveler ise muhalefet adı altında sürece zarar veren çıkışlarda bulunuyor. Bunlardan biri de Emin Çölaşan...

Sözcü yazarı Emin Çölaşan bugün kaleme aldığı yazısında, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca derseniz, iyi niyetli ve düzgün bir adama benziyor. Hiç kimseyle lâf yarışına, lâf dalaşına girmiyor. Hiç kimseyi suçlamıyor, yumuşak gidiyor. Bize bazı doğruları anlatmaya çalışıyor ama bazı önemli gerçeklerle birlikte rakamları da gizlemek zorunda kalıyor. Bu da onun ayıbı" ifadelerini kullanarak tepki çekti.