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Aktüel

Emet polisi yaşlılara yardım etti, sokak hayvanlarını doyurdu

Kütahya’nın Emet ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca 65 yaş üstü 720 kişi ile irtibat kurarak bayramlarını kutladı ve ihtiyaçlarını karşıladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 01:43:52 -
Emet polisi yaşlılara yardım etti, sokak hayvanlarını doyurdu

Kütahya’nın Emet ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram boyunca 65 yaş üstü 720 kişi ile irtibat kurarak bayramlarını kutladı ve ihtiyaçlarını karşıladı. Ekipler ayrıca sokak hayvanları için aralarında para toplayıp yiyecek alıp dağıttılar.


Emet İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, yaptığı açıklamda, ’’İlçe Emniyet Müdürlüğü sorumluluk alanında ikamet eden 65 yaş üstü 720 kişi ile telefonla irtibat kurularak Ramazan Bayramları tebrik edilmiş ve ihtiyaçları sorulmuştur. Talebi olanların ihtiyaçları karşılanmıştır. Ayrıca 4 gün boyunca sokaklarda yalnız kalan sokak hayvanları için personelimiz kendi arasında birliktelik sağlayarak yiyecek almış ve sokak hayvanlarına dağtmıştır. İlçe giriş ve çıkışlarında kontrollerimiz eksiksiz yapılmıştır’’ dedi.

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