  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Kütahya’nın Emet ilçesinde İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplandı ve önemli kararlar aldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 11:06:54 -
Emet ilçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan Korona virüs kararları

Kütahya’nın Emet ilçesinde İlçe Hıfzısıhha Kurulu Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında toplandı ve önemli kararlar aldı.


Alınan kararlara göre; Eimaden işletmeleri Emet Bor işlerme Müdürlüğü’ne Kütahya’dan ve Tavşanlı ilçesinden gelerek çalışan tüm personelin 14 Mayıs 2020 tarihinden itibaren 7 Mayıs 2020 tarihine kadar izinli saylmasına, Etimaden İşletmeleri Emet Bor İşletme Müdürlüğü’nde çalışan Hisarcık ilçesinden Emet ilçesine gelen ve Emet ilçesinden Hisarcık ilçesine giden tüm personelin izinlerinin 27 Mayıs 2020 tarihine kadar uzutamılsanı karar verildi. Ayrıca ilçemizde hastalığın bulaşma riskinin önlenmesi amacıyla 19 Mayıs 2020 tarihindeki salı pazarının kurulmamasına, Emet Devlet Hastanesinde hastalığın bulaşma riski yüksek bölümlerde çalışanların hastalık riski nedeniyle 3 Mayıs 2020 tarihine kadar ilçe Hıfzssıhha Kurulu tarafından belirlenen yerde konaklamalarına oy birliği ile karar verilmiştir denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu anket çok konuşulacak! CHP'lilerden Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş
Gündem

Bu anket çok konuşulacak! CHP'lilerden Kemal Kılıçdaroğlu'na soğuk duş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ son anket sonuçlarını kamuoyluyla paylaştı. CHP’nin oy potansiyelinin yüzde 21-24 arasında olduğu..
BAE tarafından kaçırılıp işkence yapılan Türk iş adamının eşi ve avukatı canlı yayında anlattı!
Gündem

BAE tarafından kaçırılıp işkence yapılan Türk iş adamının eşi ve avukatı canlı yayında anlattı! "Erdoğan'ın yaptığını söyle seni serbest bırakalım"

Dubai'de kaçırılan Türk iş adamı Mehmet Ali Öztürk'ün eşi Emine Öztürk ve avukatı Mete Gençer yeniakit.com.tr canlı yayınına katılarak iş ad..
Yeni kriz oluşur mu? İYİ Parti – HDP gerilimine ilişkin CHP’den açıklama
Siyaset

Yeni kriz oluşur mu? İYİ Parti – HDP gerilimine ilişkin CHP’den açıklama

İYİ Parti ve HDP arasındaki gerilime CHP’den açıklama geldi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, iki parti arasındaki tartışmaya dışarıdan da..
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı