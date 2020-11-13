Emekliye seyyanen zam var mı? Seyyanen zam ne zaman ödenecek?

Milyonlarca SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklileri yeni yılla birlikte maaşlarına zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı enflasyon oranları üzerinden emeklilere enflasyon farkı ödenecek.

Emekliler Ocak zamlarını ceplerine koymaya hazırlanırken, Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Yüzdeli yerine seyyanen zam ve aylıkları artıran yeni bir hesaplama modeli' çağrısı geldi. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanı Kazım Ergün emekli maaşlarına ilişkin 2 çağrı yaptı. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar yerine seyyanen zam verilmesini isteyen Ergün "5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir.

Çalışılan dönemler için tek bir aylık hesaplama sistemi getirilmeli. Sigortalı olarak çalışılan süre uzadıkça emekli aylıklarını artıran yeni bir hesaplama modeli olmalı. Karma sisteme göre bağlanan emekli aylıkları arasında oluşan farkın giderilmesi amacıyla da eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalı. Mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı 2 kat artırılarak yüzde 70 olarak belirlensin. Bu yapılırsa en düşük emekli aylığı bin 800 liraya kadar yükselir." dedi. Kazım Ergün’ün önerisi kabul edilmesi durumunda en düşük emekli maaşları aylık 1800 TL olacak.

Seyyanen zam nedir?

Düşük maaşlı çalışan için faydalı olan Seyyanen zam, tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamı demektir. Çalışanlar yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır.