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Emekliye meşgale lazım

Emekliye meşgale lazım, yoksa sanki evde yük haline geliyor...

25 Ekim 2018 Perşembe 19:18
Emekliye meşgale lazım

Yoğun çalışma hayatının ardından sükûnet içinde geçen günler, huzurlu bir ev, minik bir bahçe, etrafında koşuşturan torunlar... Çalışanların emeklilik hayalleri üç aşağı beş yukarı böyle. Ama çarşıdaki hesap çoğu zaman eve uymuyor. Özellikle erkekler için emeklilik külfet haline gelebiliyor. Sebebi ise
‘emekli adam’ sendromu.

Yıllar yılı gündüz tek başına kalmaya alışan kadınlar, evlerini emekli olan kocalarıyla paylaşmak istemiyor. Pek çok ev kadını, emekli kocasının gündüz vakitlerini evde geçirmelerini istemiyor.

Adam daha evvel çok umursamadığı hatta farkında olmadığı ev işlerine, mutfak düzenine, yemeklere karışabiliyor. Ev hanımları ise buna tahammül edemiyor. İlk günlerinde eşini evde büyük bir ilgi ve ikramla karşılasa da bir müddet sonra elektrik süpürgesiyle temizlik yaparken emekli eşinin ayağını dürtmeye başlıyor.

Çalışma hayatı boyunca hayalini kurduğu günlerde evinde rahat rahat vakit geçirmek isteyen yaşlı koca, bir anda idare edilen durumuna düşmenin şaşkınlığını yaşıyor. Yıllardır alışık olduğu işinden mahrumiyetin ve çalışmamanın üzerine bir de evdeki bu tür durumlar eklenince canı iyiden iyiye sıkılıyor. Neticede evin hükümdarı kadın, emekli kocasına; “Biraz dışarı çık, ben işlerimi bitirince gelirsin” diye kapıyı göstermeye başlıyor. “Keşke biraz daha çalışsaydın, hemen emekli olmasaydın” dırdırı geliyor ardından..

Adam çaresiz kendini dışarı atıyor. Büyükşehirlerde park ve bahçeler, kahvehaneler gündüz evde istenilmeyen yaşlı ve emekli amcalarla dolu. Bazıları cami avlularında ezan vaktine kadar yanındaki saf arkadaşıyla sohbet ediyor.Bazısı cami derneğinde birşeyler yapmaya çabalıyor.

Fakat emekliliği yaşlılık olarak nitelendirenler ise daha derin bir psikolojik sıkıntı yaşıyor, bunalıma giriyor.

Evin reisi, eve gelen rızkın vesilesi, yolu gözlenen baba kendisini işe yaramaz fazlalık gibi görmeye başlıyor. Kendini dinlemeler, şurasında burasında ağrılar hissetmeler, olup bitenlere tüy dikiyor.

Hekimler, emekli olanlara mutlaka kendilerine bir meşgale bulmalarını tavsiye ediyor.

Bu meşgale onların para kazanmasını sağlar mahiyette olursa, daha da iyi olacağı vurgulanıyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 19:18
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