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Gündem Emekliye intibak zammı ne zaman ödenecek?
Gündem

Emekliye intibak zammı ne zaman ödenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, emeklilerin beklediği açıklamayı yaptı. Bir süredir SSK ve Bağkur emeklilerine verilmesi planlanan intibak zammı 355 TL olarak belli oldu. Ayrıca yapılan açıklamada intibak zammının emeklilere ödeneceği tarih bilgisi de verildi. Birçok kişi tarafından yakından takip edilen intibak zammı ne zaman ödenecek? SSK SGK Bağkur intibak zammı ne zaman verilecek? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-13 18:28:00 -
Emekliye intibak zammı ne zaman ödenecek?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, konuya ilişkin açıklamalar yaptı. İntibak zammını kendilerinin onayladığını belirten Bakan Selçuk, 355 TL olarak belirlenen intibak zammının yaşanılan salgın sürecinden kaynaklı olarak bayram ikramiyesine ek olarak intibak zammı yapılacağını açıkladı. Bakan Selçuk, normalleşmenin doğru adımlar ile devam etmesinin ardından emeklilere müjdeli haberleri vereceklerini söyledi.

İntibak zammı ne kadar?

Çalışma Bakanlığı tarafından 2020 yılına ait intibak zammı detayları duyuruldu. En düşük emekli maaşının 1500 TL olarak belirlendi. SSK ve Bağkur emeklisine verilecek olan intibak zammı ise 355 TL olarak kararlaştırıldı.

İlk olarak 55 TL olarak açıklanan intibak zammı 355 TL’ye kadar kişiye göre değişiklik gösterecek. Belirlenen 55 TL’den başlayan zam Bakanlık tarafından onaylanınca emekliler bu zammı ne zaman alabileceklerini araştırmaya başladı. İntibak zammı için Ziraat Bankası ile anlaşıp emeklilere ödeme yapılması bekleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı intibak zammı ile ilgili 2020 adına alınan kararları onayladığını açıkladı. Henüz herkesin tam olarak ne kadar alacağı belli değil. Bu konu neticesinde emeklilere ödemeler Emekliye intibak zammı ödemesi yapılacak.

Emeklilere 355 TL ek intibak zammı nedir?

2000 yılından önce emekli olan kişilere tanınan haklar çerçevesinde intibak ödemeleri çıkmıştır. Her geçen gün daha fazla düzenlemeler yapılan emekliler konusunda son açıklamaya göre 2000 yılı öncesi emekli olan kişilere 55-355 TL arasında intibak zammı olacak. Söz konusu durumdan faydalanmak isteyen 2000 sonrası emekliler, intibak zammının kendilerine de uygulanmasını istedi. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Söz konusu kararın alınması durumunda 5 milyon emekliye intibak zammı ödemesi yapılabilir.

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