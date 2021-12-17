Emekliye en az yüzde kaç zam yapılacak? Emekli ne kadar zam alacak 2022? Emekliye zam ne kadar yapılacak?

Asgari ücret zammının netleşmesi sonrası binlerce çalışan maaşlarına gelen asgari ücret zammıyla birlike büyük bir sevinç yaşarken, memur emeklisi, SGK ve Bağkur emeklisi maaşlarına yapılacaka enflasyon zammını sorgular oldu.Emekli maaş zammı ve memur maaş zammı, Asgari ücrete yapılan yüzde 50 zam ardından en çok merak edilen konulardan biri oldu. Peki, 2022 emekli maaş zammı ve memur maaş zammı ne zaman belli olacak? Emekli maaş ve zammı ve memur maaş zammında son durum...

Memur emekli ocak 2022'de ne kadar zam alacak?

4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarını belirleyen 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde hükümet ile memur sendikaları arasında uzlaşma sağlamıştı. Buna göre, Hükümet ile memur sendikaları arasında 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde sağlanan anlaşmaya göre, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Emekli ocak enflasyon farkı ne kadar?

TÜİK’in açıkladığı 5 aylık enflasyona göre de işçi ve Bağ-Kur emeklileri için şimdiden yüzde 10.47 zam kesin gözüküyor. 2022’nin 3 Ocak tarihinde açıklanacak 6 aylık enflasyona göre bu zam oranı daha da artabilir. Bugünkü hesaba göre de 2022’nin başında en düşük SSK emeklisinin aylığı 3.030 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2.724 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 2.195 liraya yükselecek. 2021 yılında ise SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında maaşlarını yüzde 8.36, yılın ikinci yarısında ise yüzde 8.45 olmak üzere bu yıl toplam yüzde 16.81 zamlı almışlardı.

Emekliye en az yüzde kaç zam yapılacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin emeklilere yapılacak zam oranı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Emekliye en az yüzde 30 zam yapılacak" dedi. Bakan Bilgin, "Sözleşmemizde enflasyon farkı verilir diye yazılmıştı. Bunu dikkate alan fakat bugünkü ekonomik durumu gözeten bir orandan değerlendirilecektir denile bilir” ifadelerini kullandı.