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Emekliye ek zam müjdesi

Temmuz’da maaşlar artacağı için, her ay verilen ek ödeme de zamlanacak.

23 Nisan 2018 Pazartesi 09:12
Emekliye ek zam müjdesi

Emeklilerin maaşı Temmuz'da artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon zammı, memur emeklilerine ise yüzde 3.5 toplu sözleşme artışı ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Temmuz'da maaşlar artacağı için, her ay verilen ek ödeme de zamlanacak. Maaşın yüzde 4-5'i oranında verilen ek ödeme, Temmuz'da yeni maaş üzerinden hesaplanacağı için yükselecek.

İYİLEŞTİRME GETİRECEK

Ayrıca ek ödemede ekstra artış da gündemde. Halen maaşı bin 18 liranın altında olan emeklilere aylığının yüzde 5'i, üstünde olanlara yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. Türkiye Emekliler Derneği, bu oranın en az yüzde 8-9 olmasını talep ediyor. Bu talep hayata geçerse, emeklilerin ek ödeme tutarlarında önemli artış yaşanacak. Örneğin, maaşı bin 500 lira olan emekliye 60 lira (1.500x% 4) ek ödeme verilirken, bu tutar 135 liraya (1.500x%9) yükselecek. Ek ödeme yüzde 9'a çıkarılırsa, maaşı 2 bin lira olana 80 lira yerine 180 lira, maaşı 2 bin 500 lira olana 100 lira yerine 225 lira ödenecek. 3 bin lira maaşlı emeklinin ek ödemesi 120 liradan 270 liraya, 4 bin lira maaşlının ek ödemesi de 160 liradan 360 liraya yükselecek.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 09:12
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