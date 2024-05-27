Emekliye çifte ödeme! İşte şimdi yaşadılar

Haziran ayında Kurban Bayramı ikramiyelerini alacak olan emekliler, erken maaş ödemesi ile de sevindirilecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin bayram öncesinde ödeneceğini açıkladı. Bu yıl yüzde 50 zamla 3 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyesi, 10-14 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Detayları Yeni Asır gazetesi yazarı Faruk Erdem kaleme aldı. İşte o yazı:

"Haziran ayı milyonlarca emekli için çifte ödeme anlamına gelecek. Öncelikle Kurban bayramı ikramiyelerini alacak olan emekliler için bayramın maaş günlerine denk gelmesi sebebiyle erken aylık da gündeme geldi. Bu konuda kararı hükümet verecek. Önceki gün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyelerin Kurban bayramı öncesinde ödeneceğini ve bununla ilgili takvimin de yakında açıklanacağını söylemişti.

İKRAMİYE 2 BİNDEN 3 BİN LİRAYA ÇIKARILDI

Ancak Haziran ayı maaş ödeme günleri de bayrama denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 16-19 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bu tarihler arasında maaş günü olan çok sayıda emekli de bulunuyor. bu yüzden tüm emekliler için bayram öncesi aylık ödenmesi ile ilgili bir müjde gelmesi de bekleniyor.

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Bu durumda emeklilere 10-14 Haziran haftasında hem ikramiye hem de aylıkları birlikte ödenebilecek.

Bu yıl yüzde 50 zamla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkartılan bayram ikramiyesi ilk olarak Ramazan bayramında ödenmişti. Yılın ikinci ikramiyesi ise Kurban bayramı öncesinde 10-14 haziran tarihleri arasında ödenecek. İkramiyeden Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alan tüm hak sahipleri yararlanıyor.

Emekliler maaşları ne olursa olsun 3 bin lira ikramiye alırken ölüm maaşı alan dul yetimler ile iş göremezlik ödeneği alanlar hisse oranlarına göre ikramiyeden yararlanıyor.Aylık oranı yüzde 75 olana 2 bin 250, yüzde 50 olana bin 500, yüzde 25 olana 750 lira bayram ikramiyesi yatırılacak. İki aylık birden alanlara ise en yüksek ödemeye izin veren dosya baz alınarak ikramiye yatırılacak.

AYLIK ÖDEME GÜNÜ BAYRAMA RASTLIYOR

Birçok emeklinin aylık ödeme günü ise bu yıl Kurban bayramına rastlıyor. Bilindiği gibi memur emeklilerinin maaş ödeme günleri ayın 1'i ile 5'i arasında oluyor. Bu yüzden memur emeklileri aylıklarını zaten bayram öncesinde almış olacaklar.

SSK emeklileri ayın 17-26'sı, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28'i arasında aylıklarını hesabında görüyor.

SSK emeklilerinin aylık ödemelerinin ise normalde 17 Haziran'da başlayıp 26 Haziran'da tamamlanması gerekiyor. Ancak bazı SSK emeklilerinin aylık ödeme günleri bayrama denk geliyor. Bu nedenle ödemeler erken yapılabilecek. Tabii bu erken ödemenin sadece bu emeklilerle sınırlı kalmayıp, tüm emeklileri de kapsaması mümkün.

ERKEN DAVRANAN İKRAMİYEYİ ALIR

Bu arada henüz emeklilik başvurusu yapmamış olanların da ikramiye şansları bulunuyor. 31 Mayıs akşamına kadar başvurusunu yapan sigortalılar için aylık hesaplanması 1 Haziran'dan başlayacak. Böylece bu emekliler de Kurban bayramı ikramiyesinden yararlanmış olacak. Aylık bağlanma işlemleri bitmese bile ikramiye hak kazanılacak. İşlemler bittiğinde toplu ödeme ile birlikte hak edilen Kurban bayramı ikramiyesi de hesaba yatırılmış olacak. Ölüm maaşı için başvuranlar da aynı şekilde Haziran ayı için Kurban bayramı ikramiyesini hak etmiş olacak."