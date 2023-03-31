Emekliye 10 bin lira müjdesi

En düşük emekli maaşının 7.500 TL'ye çıkarılması ve 2.2 milyon EYT'linin nisan ayında maaş almaya hak kazanması bankaların promosyon rekabetini artırdı. En yüksek tutar 10 bin liraya kadar yükseltildi

Bankalar nisan ayında maaş almaya hak kazanacak 2 milyon 250 bin EYT'liyi kapmak için promosyon savaşında çıtayı 10 bin liraya kadar çıkardı. En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından özel ve kamu bankaları emekli promosyon kampanyalarında güncelleme yaptı. Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da başka bir banka ile sözleşme yaparak üç yıllık taahhüt süresini başlatabiliyor. EYT emeklileri de aynı şartlarla emekli promosyonu alabilecek.

Alt sınır 3 bin lira

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre, anlaşma sağlanan bankalarda en düşük emekli promosyonu ödemeleri 3.500 liraya kadar olanlar için 3.000 TL, 3.500-7.500 lira arası olanlar için 3.500 TL, 7.500-10.000 lira arası olanlar için 4.500 TL ve 10.000 liradan fazla maaş alanlar için ise 5.000 TL olarak gerçekleşiyor. Sabah'ın haberine göre, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL, 10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL ödeme yapıyor. Denizbank ise promosyon miktarını 10 bin TL'ye kadar çekti. İş Bankası'nda da promosyon tutarı 4.500 TL ila 7.500 TL arasında. QNB Finansbank ise 8.000 TL promosyon ödemesi yapıyor.