Emeklinin ocak zammı belli oldu

Kurban Bayramı dolayısıyla maaşlarını zamlı alan emekliler şimdi de ocak ayında yapılacak olan zammı beklemeye başladılar.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre emeklinin ocak zammı yüzde 7.28 olacak. SSK ve Bağ-Kur'lular 74 ile 356 lira arasında zam alırken bu rakam memur emeklisinde 700 liraya çıkacak.

MERKEZ BANKASI AÇIKLADI

Merkez Bankası'ın açıkladığı beklentiler doğrultusunda yapılan hesaplamalara göre emeklilerin ocak ayında alacağı zamlar belli oldu. Merkez'in enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı yüzde 7.28 olacak. Maaşlar 74 ile 356 lira arasında artacak.

Beklenti anketindeki tahmin gerçekleşirse, memurlara ve memur emeklilerine temmuzdaki gibi ocakta da enflasyon farkı verilecek. Ocakta enflasyon farkı verilmesi için 2018'in ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyor. Yüzde 7.28'lik tahmin gerçekleşirse memur ve memur emeklilerine yüzde 4'lük zamma ilaveten yüzde 3.28 fark oluşacak.

MAAŞLAR 120 İLE 700 TL ARASINDA ARTACAK

Bu hesaba göre memur ve emeklilerinin ocak zammı da yüzde 7.28 olacak ve maaşlarda 120 lira ile 700 lira arasında artış yaşanacak. Bu arada SGK, bu ayın başında prim borcu bulunan Bağ-Kur'lulardan yapılandırmaya başvurmayanların prim borçlarını sildi. Borcu silinenler için bu sayede emeklilik ve sağlıktan yararlanabilme yolu da açılmış oldu. SGK 1 Haziran itibarıyla prim borcu bulunan Bağ–Kur'luların borçlarını silerken borçlulardan başvuru istemedi.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VEREBİLİR

Bağ–Kur'lular emekli olmak için gerekli şartları tamamladıklarında emeklilik dilekçesi vermek durumundalar. Kendi primlerini ödeyen kişiler oldukları için emekli dilekçesi verdiklerinde aylık bağlatabilmek için SGK'ya prim borcu bulunmama şartı aranır. Emekli olmak için gerekli şartları sağlayan ancak prim borcu için emekli dilekçesi veremeyen kişiler için borçların silinmiş olması emeklilik yolunu açmış oldu.

SONRADAN ÖDEME YAPILABİLİYOR

1 Haziran itibarıyla borcunu yapılandırmadığı için borçları ve çalışmaları silinenler isterlerse ileride bugünlerin primlerini ödeyerek bu süreleri emekliliklerine ekletebilirler. Bunun için yapılması gereken dilekçe verip bu süreler için kendilerinin belirleyeceği seviyeden prim ödemek olacak. Ayrıca bu durumdaki kişilerin vefatında hak sahipleri de bu işlemi yapabilecek ve ölüm aylığına hak kazanabilecekler.