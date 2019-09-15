Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) son dakika müjdesi! EYT çıkıyor mu? EYT’de Finlandiya modeli nedir?

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT son dakika gelişmesi. Sayıları binleri bulan emeklilikte yaşa takılanlar, son dakika EYT haberlerini yakından takip etmekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i EYT’lerin durumuyla ilgili görevlendirdiği haberi üzerine EYT çıkıyor mu? EYT ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar için yeni emeklilik yasasında son durum nedir? EYT’de Finlandiya modeli mi geliyor? EYT Finlandiya modeli nedir? soruları sorulmaya başlandı. İşte EYT son dakika gelişmeleri.

EYT son dakika haberleri: TOBB ETÜ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç EYT konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’e talimat verdiği haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Şuanda CHP’de siyaset yapan ve 1999 yılında dönemin Çalışma Bakanı olan Yaşar Okuyan’ın mimarı olduğu emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderilmesi için Meclis’ten EYT yasasının çıkmasını istemekte. 31 Mart yerel seçimleri sonrası özellikle de AK Parti’de başta EYT olmak üzere, 3600 ek gösterge, taşeron işçilere kadro ve kadroya geçen taşeron işçilerin sosyal haklarının iyileştirilmesi, hal yasası, süresiz nafaka yasasının bir an önce çıkması talebi yüksek sesle dile getirildiği idda edilmişti. Geçtiğimiz günlerde EYT konusunda son dakika gelişmesi yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin'i EYT’lerin durumuyla ilgili görevlendirdiği bunun için EYT sorununun çözümü konusunda talimat verdiği açıklandı. Peki EYT çıkacak mı? EYT ne zaman verilecek? Emeklilikte yaşa takılanların beklediği yasa Meclis’ten ne zaman geçecek?

EYT çıkıyor mu?

Kılıç şunları söyledi: “Son dönemde bir gelişme oldu. Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Vedat Bilgin’i görevlendirdi. EYT’lerin düşüncelerini alacak, SGK ile görüşecek. Geçenlerde kendisiyle konuştum. ‘Bu konuda bir formül üreteceğiz, üzerinde çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatı var’ dedi. Somut bir adım atılmış oldu. Bu mağduriyetin giderilmesi gerekiyor.”

EYT’de Finlandiya modeli nedir?

Finlandiya ve Almanya’da emeklilik yaşı 65-67 arasında, Türkiye’de 2008 sonrasında yaş erkekte 61, kadında 58. Finlandiya’da geliştirilen sisteme göre, emekliliğine kısa bir süre kalan bireylere alınacak maaş için her yıl yüzde 2 daha az maaş ödeniyor. Zaman zaman bu uygulamanın EYT’lilere uyarlanmasıyla ilgili tartışmalar gündeme gelmişti.

“EYT konusunu meclise getirip, çıkaracağız”

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba EYT konusunda yaptığı açıklamada, “Her zaman ifade edildiği gibi ortada bir EYT meselesi bulunmaktadır. Tekrar edilmesi gerekirse EYT’yi çözmekten kaçıyorlar ama CHP olarak bu meselenin peşini bırakmayacağız. Daha önce sadece yaşa takılıyorlardı bu sefer AKP’ye takıldılar. Şimdi MHP’ye takılıyorlar. CHP olarak bu sorunu çözmek için çalışacağız. EYT konusunu meclise getirip, çıkaracağız.” Sözünü verdi.

EYT ne zaman meclise gelecek?

“EYT’nin seçimden sonra gündeme gelebilir mi?" sorusu üzerine AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: ”O zamanki şartlar ayrı ama şu günkü ekonomik kollektörde baktığımız zaman bu meselenin çok çok zor olduğu görülüyor. Bizde istemez miyiz yani bu kadar yüz binlerce milyonlarca insanı ilgilendiren bir şey keşke imkanlarımız olsa bunu hemen çözebilecek bir kapasitemiz olsa böyle bir imkan olmadığı içinde insanların lüzumsuz yere popülist davranarak gönülleri hoş olsun diye adım atılamaz." demişti.