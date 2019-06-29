Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kıdem tazminatı ve 3600 ek gösterge son dakika son durum

AK Parti’nin sözünü verdiği ve binlerce polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirenin çıkmasını beklediği 3600 ek gösterge artışı, milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı ile yine AK Parti’nin çıkmasına sıcak bakmadığı Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda son dakika yeni gelişme yaşandı. 23 Haziran İBB seçimlerinde AK Parti’nin İstanbul’da kaybetmesi sonrası toplanan AK Parti MYK’sında bazı isimlerin seçimlerinin kaybedilmesinin sebeplerinde birinin Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kıdem tazminatı ve 3600 ek gösterge olduğu ve bu EYT, 3600 ek gösterge ve kıdem tazminatı konusunda adımların atılması gerektiği konuşuldu. MYK üyesi bir ismin, "Tüm yaşı bekleyenlerin emekli olması mümkün değil ama kademeyi biraz daha yumuşatmak gerekiyor. Gerekirse yaşı beklemeden emekli olmak isteyenler için aylık bağlama oranı düşük tutularak bir formül üretilebilir." dediği öğrenildi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) 23 Haziran seçim sonuçlarını masaya yatırmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında toplanmıştı. MYK'da bazı isimlerin vatandaşların sorunları dile getirdiği belirtildi. Buna göre yapılan açıklamalarda emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) kıdem tazminatı ve 3600 ek gösterge konusunda adım atılması gerektiği ifade edildi.

EYT sorunu çözülüyor mü?

Toplantıda MYK üyesininde Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve 3600 ek gösterge konusunda şu ifadeleri yaptığı söyleniyor: "3600 ek gösterge dedik, yaşama geçirmedik. 2023’e kadar EYT işini çözmemiz lazım. Varlık Fonu’nu kurduk, ancak öylece kaldı. 3600 ek gösterge dedik, ama bir adım atılmadı. 2023’e kadar kıdem tazminatı fonu, bireysel emeklilik ve 3600 ek gösterge konularında mutlaka bir adım atılmalı.” 2023 yılına kadar EYT'yi çözmeliyiz diyen bir kurul üyesinin yaptığı açıklamasında gereken adımların atılması talebinde bulunduğu ve bu konuda ekonomideki dengeler gözetilerek bir adım atılması gerektiğini söyleyerek, "Tüm yaşı bekleyenlerin emekli olması mümkün değil ama kademeyi biraz daha yumuşatmak gerekiyor. Gerekirse yaşı beklemeden emekli olmak isteyenler için aylık bağlama oranı düşük tutularak bir formül üretilebilir." dediği öğrenildi.