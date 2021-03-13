Emeklilik yaşı düştü mü? Kimler BES’ten emekli olur?

Ekonomik reformları tanıtan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuaför, tesisatçı, marangoz, tornacı, terzi gibi 850 bin esnaf gelir vergisinen muaf tututulacağını açıkladı. Firmalara ilave istihdam ettikleri her kişi için 6 ay ödemesiz 24 ay vadeli 100 TL kredi verileceğini açıklayan Erdoğan, Mesleki eğitimi cazip kılmak için gençlerin kalfalık döneminde aldığı ücretlerin artacağını söyledi. Erdoğan, 18 yaş altındaki çocukların Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) girebilmenin yolunu açacaklarını dile getirdi.

Kimler BES’ten emekli olur?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) de önemli bir değişiklik yapılacak. 18 yaşından küçüklerin BES'e dahil edilmesini sağlanacak. Böylece, gençler küçük yaşlardan itibaren prim ödeyerek ikinci bir emeklilik imkanına kavuşacak. BES ile sağlık, hayat, eğitim sigortası gibi özel güvencelerin cazip olanaklarla bütünleşik bir güvence paketi şeklinde sunulması sağlanacak. Sandık, vakıf ve benzeri emeklilik sağlayan kuruluşlardaki birikimlerin, 2023 yılı sonuna kadar BES'e aktarımına imkan sağlanacak.

En düşük prim desteği ne kadar?

Brüt asgari ücret: 3.577,50 TLSigorta primi işçi payı (%14): 500,85 TLİşsizlik sigortası işçi payı (%1): 35,78 TLSGP primi işveren payı (%15,5): 554,51 TLİşveren işsizlik sigortası (%2): 71,55 TLToplam prim desteği: 1.162,69 TL12 aylık prim desteği: 13.952,28 TL olacak.