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Emeklilik primi SGK son dakika | Primi tamamlayamayan emeklileri ilgilendiriyor

Emeklilik için yaşı doldurmasına rağmen primlerini tamamlayamayan ve tamamlama ihtimali bulunmayan sigortalılar, ödedikleri parayı SGK'dan toplu olarak geri alabilecekler.

24 Ocak 2019 Perşembe 16:19
Emeklilik primi SGK son dakika | Primi tamamlayamayan emeklileri ilgilendiriyor

Emeklilik için yaşı doldurmasına rağmen primlerini tamamlayamayan ve tamamlama ihtimali bulunmayan sigortalılar, ödedikleri parayı SGK'dan toplu olarak geri alabilecekler.

Primi tamamlayamayan parasını geri alacak!

SGK kapsamında çalışanların hayallerinde emeklilik vardır. Şartları yerine getiremeyip prim günlerini dolduramayan artık çalışma imkanı bulunmayan sigortalıların yatırılan primleri boşa gitmeyecek. Başvuru yapanların prim ödemeleri iade ediliyor. Sigortalıların emekli olmaları için sistem askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor.

Toplu para alınabilecek!

Buna rağmen yine de şartları tamamlayamayan milyonlarca vatandaş var. Bu vatandaşların çalışma imkanları da yoksa ödedikleri primler boşa gitmiyor. SGK bu primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda ise bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor. Toplu parayı alabilmek için 2 şart gerekiyor.

1) Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.

2) Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.

Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyorlar. Ancak primleri eksik ise ve tamamlama imkanı da yoksa paralarını geri alabiliyorlar. Bunu vefat eden sigortalıların kanuni mirasçıları da yerine getirerek parayı alabiliyor. Kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor.

Dilekçeyle başvuru şart!

Parayı talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçe ile başvurmak gerekiyor. SGK, bu işlemi kendiliğinden yapmıyor. O yüzden mutlaka dilekçe ile başvuruluyor. Kurum durumu inceleyip şartları taşıdığınızda geri ödeme yapıyor. Eski SSS'lılar (4a) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağkurlular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor. Bu primler sadece malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için olanlardan oluşuyor.

Katsayı güncelleniyor

Sağlık için ödenen primler (GSS) ve yapılan doğum, askerlik gibi borçlanmalar geri iade edilmiyor. Toplu para alanlarda emeklilik için her şey bitmiş olmuyor. Paranızı aldıktan sonra çalışmaya başlarsanız bu kez 'ihya' sistemi devreye giriyor. Parasını aldığınız prim günlerinizi yeniden ödeyerek mevcut primlerinize ekleyebiliyorsunuz. Bu ödemelerde SGK geçmişten bugüne kadar geçen zaman için bir faiz işletmiyor. Ancak yatırdığınız primler güncelleme katsayısına göre yeniden belirlenip miktardaki düşüşler gideriliyor.

 

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 16:19
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