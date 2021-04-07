'Emeklilerin darbe yaptığı nerede görülmüş' diyen Kılıçdaroğlu'na cevabı arşivler verdi!

Montrö Sözleşmesi üzerinden birbiri ardına eleştirilerde bulunan amiral eskileri, "Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadeleri ile açıkça geçmişteki darbeleri hatırlatarak imada bulunmuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise vesayetçi amiral eskilerini şu sözlerle savundu: "Emekliler dünyanın neresinde darbe yaptı? Bunlar gerçekten akıllarını peynir ekmekle yemişler, bu kadar saçmalığı Türkiye Cumhuriyeti devleti hiç görmedi, duymadı."

27 Mayıs 1960 darbesi emekli Cemal Gürsel tarafından yönetildi

Yakın tarihimiz ise CHP Genel Başkanı'nın sözlerinin tam tersini işaret ediyor. 27 Mayıs ile 28 Şubat'a giden karanlık süreçte emekli subaylar darbenin hep merkezinde yer aldı. Emekliliğinden sonra darbeciliğe devam eden Cemal Gürsel, 25 Ağustos 1958’de Kara Kuvvetleri Komutanı olmuştu. Göreve geldikten 2 yıl sonra (3 Mayıs 1960) yazdığı mektupla Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın istifasını istedi. Bunun üzerine emekliliğe sevkedilmek üzere zorunlu izne çıkartıldı. 27 Mayıs 1960'da fiilen emekli olan Cemal Gürsel, süreci yönetenler tarafından uçakla Ankara’ya getirilerek darbenin başına geçirildi.

9 Subay olayı emekli Albay Cemal Yıldırım tarafından yönetildi

27 Mayıs’a giden süreçte Demokrat Parti’ye yönelik müdahale hazırlığında suç üstü yakalanan ve arşivlerde '9 Subay olayı' olarak yer alan darbe girişimini organize eden isimlerden birisi de emekli Albay Cemal Yıldırım idi. Yıldırım aynı zamanda CHP Milletvekili görevindeydi.

Art arda darbe girişimleri sonunda idam edilen emekli albay Talat Aydemir

Harp Okulu Komutanı Kurmay Albay Talat Aydemir, görevi süresince farklı darbe girişimlerinde bulundu. 27 Mayıs’ın ardından kurulan koalisyon hükümetlerini eleştirerek darbe hazırlığı yaptığı açığa çıkınca, önce Aydemir'in görev yeri değiştirildi. Aydemir, Ankara’daki askeri birliklerin bir bölümünün katılmasıyla 22 Şubat 1962’de bir darbe daha organize etti. Ordudan destek bulamayan Aydemir tutuklandı. Tahliyesinden sonra emekli edildi. 20 Mayıs 1963’te de Kara Harp Okulu’nun katılmasıyla ikinci bir darbe girişiminde daha bulundu. Emekli Albay Talat Aydemir, hakkında yapılan yargılamaların ardından idam edildi.

28 Şubat sürecinde emekli subayların rolü

28 Şubat sürecine ilişkin yürütülen soruşturma dosyasına giren bir belgede, dönemin komutanlarından Org. Çevik Bir’in Refah-Yol Hükümeti’ni yıpratmak ve istifaya zorlamak için emekli subay ve astsubaylara DYP Genel Merkezi önünde gösteriler düzenlettiği, kampanyalar başlattığı ortaya çıkmıştı.