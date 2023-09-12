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Ekonomi Emeklilere zam teklifi: 1 Ekim müjdesi erken verildi! 16 milyon emekliye çok büyük sürpriz
Ekonomi

Emeklilere zam teklifi: 1 Ekim müjdesi erken verildi! 16 milyon emekliye çok büyük sürpriz

Yeniakit Publisher
2023-09-12 19:06:00 - 2023-09-12 19:11:35
Emeklilere zam teklifi: 1 Ekim müjdesi erken verildi! 16 milyon emekliye çok büyük sürpriz

Emekli maaşları için 1 Ekim'de en düşük emekli maaşlarına ara bir zam yapılacağına dair yapılan önceki önceki açıklamaların ardından Zam teklifini gündeme geldi: Emeklilerin merakla beklediği yeni tarih sonunda açıklandı.

Emekli aylıklarındaki Temmuz ayı yüzde 25'lik zamın sadece temel maaşlara etki etmesi, birçok vatandaşın 7 bin 500 lira seviyesindeki maaşlarını sürdürebilmesine neden olurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylıklarının 1 Ekim tarihinde artırılacağını açıkladı.

TEKLİFLER!

1 Ekim'de en düşük emekli maaşlarına ara bir zam yapılacağına dair yapılan önceki açıklamaların ardından, emeklilerin merakla beklediği yeni tarih sonunda açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu beklenen artışın 1 Ekim itibariyle gerçekleşeceğini duyurarak emeklilere umut vermişti. Ancak şimdi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli aylıklarının yükseltilmesi için daha kesin bir tarih belirtti.

Emeklilerin maaşlarına yapılan zam konusu, bir süredir gündemi meşgul ediyor ve bu süreç içinde pek çok açıklama yapıldı. 14 Mayıs seçimleri öncesinde AKP, en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya yükseltmişti. Ancak, son aylarda artan enflasyon ve hayat pahalılığı nedeniyle emekli maaşları erimeye devam etti. Temmuz ayında hiçbir artış yapılmadı ve milyonlarca emekli aynı maaşı almaya devam etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına yapılacak ara zamın Ekim ayında gerçekleşeceğini belirtti. Bu süreçte yaşanan mağduriyetin farkında olduklarını ifade eden Işıkhan, TBMM'nin yeni yasama döneminin başlamasıyla birlikte emeklilerin zam teklifini gündeme getireceklerini söyledi. Bu açıklamaların ardından AKP Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım da Ekim ayının emekliler için önemli bir tarih olduğunu vurguladı. Emekliler, zam beklentilerini Ekim ayına bağlamış durumda.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emeklilerin zam beklentileri Ekim ayına yönelikken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan gelen açıklama büyük hayal kırıklığı yarattı. kamubulteni'nde aktarılan haberde: Yılmaz, daha önce açıklanan Ekim ayı zam tarihini göz ardı ederek, emekli zamlarıyla ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmayı hedeflediklerini ifade ettiği bildirildi.

Bu açıklama, sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, parasal sıkılaşma döneminde 15 milyon emekliden kesinti yapmayı planladığı iddialarını beraberinde getirdi.

Cevdet Yılmaz, memur ve emekli maaşlarına değinirken, memur emeklilerinin maaşlarına enflasyon farkının yansıtılacağını, diğer emekliler için ise dengeleyici bir çalışmanın göz önünde bulundurulabileceğini belirtti. Yılmaz, "Emeklilerimizle ilgili dengeleyici bir çalışmayı dikkate alabiliriz. Yıl sonuna kadar çalışmalarımızı sonuçlandırmayı öngörüyoruz" şeklinde konuştu.

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