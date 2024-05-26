Emeklilere tarifsiz sevinç yaşatacak hamle geldi! İşte detaylar

2024'ün "emekliler yılı" ilan edilmesinin ardından, Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi yeni destek paketini duyurdu. Yeni Asır gazetesi yazarı Faruk Erdem de emeklilere sağlanacak olan danışmanlık hizmetlerinden indirimlere kadar geniş bir yelpazeyi köşesine taşıdı. Erdem, "Emekliye 8 büyük destek" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Çalışma Bakanı Işıkhan emekliler yılı desteklerinin bir bölümünü açıkladı. Yeni çalışmalar ise devam ediyor. Peki emeklilere hangi destekler geldi? Bundan sonrası için hangi çalışmalar devam ediyor...

2024 yılının emekliler yılı ilan edilmesinden sonra başlayan çalışmaların detayları belli olmaya başladı.

Ocak ayında refah payı ve taban maaş artışı alan emekliler için hem ikramiyeye yüzde 50 zam yapılmış hem de promosyon miktarları artırılmıştı.

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Ardından ilk kez YENİ ASIR'ın duyurduğu indirim ve ücretsiz hizmetlerden oluşan destekler için çalışmalar başlamıştı. Bu çalışmaların ilk bölümünü Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı.

ÖZEL DANIŞMAN OLACAK

Işıkhan, "Emekliler tek telefonla SGK danışmanlarına ulaşabilecek" dedi. Işıkhan, emeklilere yönelik yeni hizmetlerin duyurulması için oluşturdukları "emekliler.gov.tr" internet sitesini kısa sürede erişime açacaklarını anlattı. Işıkhan, emeklilerin hayatını kolaylaştıracak desteklerden bazılarını şöyle sıraladı: KYK bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar, bir aylık dönemde emeklilerin ücretsiz kullanımına açılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki tesisleri ücretsiz olarak tüm emeklilere açacak. Emekliler kamuya ait misafirhane, öğretmenevleri, sosyal tesis ve konukevlerinden yüzde 15 indirimli faydalanabilecek.

PTTcell tarafından Emekli Paketi oluşturuldu.

PTT Kargo'da emeklilere özel indirim sağlanacak. TCDD'de ana hat trenlerinde yüzde 10 indirim sağlandı. Troy ile bankalarla yapılan protokol çerçevesinde emekli kartları aracılığıyla fatura ödemelerinde, eczane ve market harcamalarında belirlenen üst limit dahilinde, giyim mağazalarında indirimler tanımlanacak.

YEDİ ALANDA ÇALIŞMA

Emekliler için bundan sonraki dönemde yapılacak desteklerle ilgili çalışmalar şu başlıklar altında devam ediyor.

1)ULAŞIM DESTEĞİ: Belediyelerin sunduğu toplu taşıma dışında emeklilerin diğer ulaşım araçlarından da indirimli ya da ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmalar yapılıyor. Bu noktada uçak ve tren biletlerinde emekliler için ayrıcalık tanınacak. Bunun için Ulaştırma Bakanlığı devreye girecek ve çalışmalarını tamamlayacak.

2) İLETİŞİM DESTEĞİ: Bu noktada GSM operatörleriyle yapılacak protokollerle emekliler için indirimli özel tarifelerin devreye sokulması gündeme gelecek. Böylece emekliler telefon ve internet hizmetlerinden daha avantajlı olarak yararlanacaklar.

3) ALIŞVERİŞ DESTEĞİ: Gelir seviyesi belli bir miktarın altında olan emekliler için gıda ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılayacakları bir alışveriş kartı hazırlanacak. Bu karta her ay yüklenecek para ile marketlerden alışveriş yapma imkanı sunulacak. Bu desteği Aile Bakanlığı ve belediyeler üstlenecek.

4) BELEDİYE HİZMETLERİNDE İNDİRİM: Bu kapsamda emekliler için yerel yönetimlerle yapılacak protokoller ile su faturalarında indirim, ücretsiz ya da indirimli toplu taşıma, belediye tesislerinden ayrıcalıklı yararlanma gibi bir çok konu ele alınacak.

Burada emekliler belediyenin sunduğu tüm hizmetlerden ayrıcalıklı olarak ya indirimli ya da ücretsiz yararlanabilecek.

5) ENERJİ DESTEKLERİ: Başta düşük maaşlılar olmak üzere tüm emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarının indirimli olması üzerinde de çalışılıyor. Bu konuda Enerji Bakanlığı ile yapılacak protokol ile emeklilerin bu giderlerini indirici tedbirler devreye girebilecek.

Hanelere kişi başına uygulanan enerji desteği emekliler için de yaygınlaştırılacak.

6) KİRA DESTEĞİ: Özellikle büyükşehirler başta olmak üzere emeklilere kira yardımları da gündeme geldi.

Düşük aylıklı emeklilerden başlamak üzere emeklilere belli miktarlarda kira desteği verilecek. Bu konuda yerel yönetimler de devreye girecek.

Büyükşehirlerde bu destek miktarı daha yüksek olacak.

Böylece emeklilerin kiralarının bir kısmı karşılanacak.

7) FİNANS DESTEĞİ: Bu kapsamda bankalarla yapılacak protokollerle emekliler için banka hizmetlerinde ayrıcalık tanınacak. Başta kamu bankaları olmak üzere özel bankalar da d6evreye sokulacak.

Krediye ulaşma, düşük faiz imkanı, banka hizmetlerinin ücretsiz olması, promosyon miktarlarının artırılması gibi konular devrede olacak.

8) ÖZEL KART GELİYOR: Emekliler için hazırlanan modelde özel bir kart da bulunuyor.

Emeklikart adı verilen bu uygulamada emekliler için yapılacak tüm destekler bu kart vasıtasıyla ödenecek. Karta yüklenecek nakit destekleri emekliler istedikleri yerde harcayabilecek. Kart ile ilgili hazırlıkları Çalışma Bakanlığı ve Aile Bakanlığı birlikte yürütüyor.

Kartın yönetimi ise Sosyal Güvenlik Kurumu'nda olacak.

Yapılacak indirimler de bu kart vasıtasıyla uygulanacak."