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Emeklilere seyyanen zam yapılacak mı son dakika emekliye zam ne kadar yapılacak?

Emekli seyyanen zam, emekli seyyanen zam 2019, emekli seyyanen zam verilmedi, emekli seyyanen zam ne kadar, emekliye seyyanen zam son dakika. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün emeklilerin büyük bir beklenti içinde olduğu emekli zamlarına ve emekli seyyanen zam taleplerine ilişkin ”Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz. Sorunlarımızın çözülmesi ve taleplerimizin karşılanması, bu ülkeye yıllarca emek vermiş biz emeklileri bir hayli mutlu ediyor." dedi. Seyyanen zam ne demek?

28 Haziran 2019 Cuma 17:25
Emeklilere seyyanen zam yapılacak mı son dakika emekliye zam ne kadar yapılacak?

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün emeklilerin büyük bir beklenti içinde olduğu emekli zamlarına ve emekli seyyanen zam taleplerine ilişkin ”Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz. Sorunlarımızın çözülmesi ve taleplerimizin karşılanması, bu ülkeye yıllarca emek vermiş biz emeklileri bir hayli mutlu ediyor." dedi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün emekli vatandaşlara yönelik olarak yeni bir talepte bulundu. Ergün Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) hesaplamasıın emekli vatandaşların harcamalarındaki temsil yüzdesinin düşük olduğunu ifade etti. Emekliye zam haberi, emekli zam son dakika, emekliye müjde son haber zam, hükümetten emekliye zam müjdesi var mı? En son emekliye zam haberleri, emekliye zam 2019, emekliye seyyanen zam ,emekliye zam listesi... Ergün, emeklilere seyyanen zam talebinde bulunarak yaptığı açıklamasında;  şunları kaydetti: “TÜFE hesaplamasında emeklilerin harcamalarının temsil yüzdesi düşük kalıyor, bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Bu durum emekli aylıklarının erimesine neden oluyor. Aylıklardaki kayıpların telafisi için emekliler olarak hükümetten seyyanen zam talep ediyoruz.” Ergün yaptığı açıklamasında, Mustafa Kemal Atatürk'ün 30 Haziran 1927 tarihinde emekli olduğunu belirterek 30 Haziran Emekliler Günü ve içerisinde bulundukları haftayı da Emekliler Haftası olarak kutladıklarını söyledi.

Seyyanen zam ne demek?

Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit miktarda yapılan zamdır.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 17:25
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