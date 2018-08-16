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Emeklilere ikramiyeleri ödenmeye başladı

Emeklilerin heyecanla bekledikleri bayram ikramiyeleri ödemeleri başladı. Bağ-Kur ve SGK emeklilerine ikramiye ödemelerine bugün başlanırken Emekli Sandığı emeklilerine ise yarın ödenecek.

16 Ağustos 2018 Perşembe 10:35
Emeklilere ikramiyeleri ödenmeye başladı

Bağ-Kur ve SGK emeklilerine bayram ikramiyeleri ödemeleri başladı.

Erkenden parasını çekmek isteyen emekliler, PTT önünde geldi. Ödemenin yapıldığı PTT Edirne Başmüdürlüğü gişelerinden paralarını alan emekliler mutlu olduklarını söyledi. Emekli Lidar Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı ikramiyesini çekmek için erkenden PTT'ye geldiğini anlattı.

'EVİMİZE TATLI ALABİLECEĞİZ'

"Allah devletten razı olsun" diyen Alan, "Bu para bize bir katkı oluyor, torunlarımıza harçlık ve evimize tatlı alabileceğiz. Mutluyuz, çok güzel bir uygulama, herkese teşekkür ederim. Bizler de ikramiyeyi sevdiklerimize ikram edeceğiz." dedi.

Bir başka emekli Şükrü Korkmaz ise ikramiyeye kurban alacağını anlattı. İkramiyenin bayram öncesi bütçelerine büyük katkı sağladığını ifade eden Korkmaz, uygulama nedeniyle tüm emekliler adına yetkililere teşekkür etti.

Emekli Sandığı emeklilerine ise "bayram ikramiyeleri" yarın ödenecek.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2018 Perşembe 10:35
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