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Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri başladı mı?

Yaklaşık 12 milyon emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ödemelerinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri başladı mı? Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlayacak? SSK emeklileri ikramiyeyi ne zaman alacak? Bağ-Kur emeklileri ikramiyeyi ne zaman alacak? İşte ayrıntılar...

Yeniakit Publisher
2020-07-17 10:21:00 -
Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri başladı mı?

Kurban Bayramı ikramiye ödemelerini bekleyen emeklilere müjdeli haber geldi. Kurban Bayramı ikramiye ödemelerini başladı.

SSK emeklileri ikramiyeyi ne zaman alacak?

SSK emeklilerinin ödemeleri 17-26 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.

Bağ-Kur emeklileri ikramiyeyi ne zaman alacak?

Bağ-Kur emeklileri  ödemelerini 25-28 Temmuz tarihleri arasında alacak.

Yapılan tarih düzenlemesi ile emeklilerin farklı tarihlerde bankaya giderek mağduriyet yaşamalarının önüne geçilecek.

İkramiyeler zamlı emekli aylıkları ile birlikte hesaplara yatırılacak.

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