Emeklilere bayram ikramiyesi müjdesi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, son torba teklif üzerindeki çalışmaları henüz bitirmişken, bakanlıkların acil talipleri üzerine yeni bir torba teklif üzerinde çalışmanın başladığı ortaya çıktı. Hükümetin, ramazan ayı içinde yasalaşması gereken bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle Meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Çok sayıda bakanlık, kendisi için önemli ve acil bulduğu düzenlemelerin pakete girmesi için uğraşırken, en ilgi çeken planlamanın Emekli Ikramiyesi olduğu öğrenildi.

Enflasyon oranında artış

Verilen bilgiye göre, bu konuda Maliye Bakanlığı ve AK Parti’nin ekonomi kurmayları bir çalışma yapıyor. Bütçeye maliyeti hesaplanıyor. Toplantılarda, Bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı.



Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu ramazan bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselecek. Tartışmaları bitirmek için düzenlemenin yasayla yapılması ve hazırlanan torba teklifin içine konulması önerildi. Böylece her yıl ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacak.



Bu arada, kamu müteahhitlerinden işe başlamamış olanlara fesih hakkı verilmesi ve fiyat artışı sağlanmasıyla ilgili düzenleme, bu torbanın içine konulacakken, zaman kazanmak için önceki gece görüşülen yasaya önergeyle eklendi. Ramazan torbasında ayrıca, tapu işlemlerinin noterlerde yapılması gibi çok sayıda düzenlemenin yer alması bekleniyor. İflas eden ve TMSF’ye devredilen şirketlerin borç ve alacaklarının tahsilinin hızlandırılması ve kayyumlara koruma zırhı getiren düzenlemenin de bu torbaya girebileceği dile getiriliyor.

Kaynak: Hürriyet