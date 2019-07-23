Emekliler Asgari Geçim İndirimi alabilir mi?

Aktif çalışan sigortalıların alabildiği Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hakkında son dönemlere oldukça fazla internet araması yapılmaktadır. Emekli olmuş ya da emekliliğine gün sayan vatandaşların merak ettikleri sorulardan biri de emekliler Asgari Geçim İndirimi alabilirler mi? İşte sorunun yanıtına dair ayrıntılar...

Asgari geçim indirimi nedir?

Sigortalı olarak çalışan kişilerin medeni durumlarına ve sahip oldukları çocuk sayısına göre farklılık gösterebilen 16 yaşından büyük tüm çalışanların alabildiği, tüm gelirinden asgari geçimlerini sağlayabilecek kısmını çıkarılması vergi dışı bırakılması durumudur. Asgari Geçim İndirimi işveren tarafından, devlet adına işçiye verilmektedir ve bu ücret işverenin gelir vergisinden düşülmektedir.

Emekliler AGİ alabilir mi?

Emeklilerin aylıklarından doğrudan vergi kesintisi yapılmadığı için emekliler Asgari Geçim İndirimi alamazlar. Ancak emekli olan biri fiilen hala bir iş yerinde çalışıyorsa aldıkları maaştan vergi kesintisi yapılır. Bu durumda işvereni tarafından Asgari Geçim İndirimi (AGİ) ödenmesi gerekmektedir.

AGİ ne kadar?

2019 itibariyle Asgari Geçim İndirimi dâhil asgari ücreti aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz.

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Bekar) 2.020,90 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan) 2.059,29 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu) 2.088,07 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu) 2.116,85 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu) 2.155,23 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu) 2.155,23 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu) 2.155,23 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan) 2.020,90 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 1 çocuklu) 2.049,69 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 2 çocuklu) 2.078,47 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 3 çocuklu) 2.116,85 TL

– AGİ Dahil Asgari Ücret (Evli eşi çalışan 4 çocuklu) 2.136,04 TL