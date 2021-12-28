Emekli zammı 2022 ne kadar? Memura ne kadar zam yapılacak?

2022 Ocak emekli memur zammı ne kadar olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında döviz korumalı TL mevduatı, yeni ekonomi modeli ve enflasyonla mücadeleye ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili de konuşan Bakan Nebati, "O konuda gerekli açıklamayı Cumhurbaşkanımız yapacaktır. Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak. Bütçede disiplinsizliğe yol açmayacak bir düzenleme olacak" ifadelerini kullandı.

Memur ve emekli zammı 2022 ne kadar?

Zam oranının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacağını ifade eden Nebati, "Asgari ücrete yüzde 50 zam yapmışsınız, kamu görevlileriyle çok güzel bir anlaşma yapılmış. Şimdi sıra emeklilerde. Onların da hakkını vermek lazım. Zam oranında sayın Cumhurbaşkanı gerekeni açıklar. Hazine, sabit gelirliler konusunda sıkıntı çıkarmayacak. Yapılacak düzenleme, bütçede disiplinsizliğe yol açmayacak. Ona göre hesap kitap yapılacak. Maliye politikalarında ve bütçede asla disiplinsizliğe yol açmayacağız. Gelirlerimiz artarken bunu bir yerlerde istifliyim anlayışına sahip değiliz." ifadelerini kullandı. Memur ve memur emeklisi dört gözle 2022 yılında yapılacak zam oranını bekliyor. 3 Ocak'ta açıklanacak 2021 yılının Aralık ayı enflasyonu sonrası memur ve emeklinin zam oranı da netleşecek.