Emekli ve memur ne kadar maaş alacak? İşte zamlı yeni liste

Emeklilerin merakla beklediği Temmuz zamları belli oldu. Akşam gazetesi yazarı Okan Bülbül, '2008 öncesi SSK emeklileri en düşük 1.904 TL alıyor. Zamla bu maaş 2.000 TL olacak. Şu an en düşük memur maaşı 3.468 TL. Temmuz zammıyla birlikte bu maaş 3.676 TL’ye çıkacak.' diye yazdı.

Emeklilerin merakla beklenen temmuz zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 0.03 olarak açıklanması sonrası ilk altı aylık enflasyon oranı da yüzde 5.01 olarak gerçekleşti. Böylece SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle görevdeki memurların temmuz zamları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.01, görevdeki memurlar ve emeklileri ise yüzde 6.01 zam alacak. Emeklilerin yanında malulen emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar da temmuz zammından faydalanacak.

Dul ve yetime de zam

Malulen emekliler ve dul ve yetim aylığı alanlar da yüzde 5 zam alacak. 2008 öncesi SSK emeklileri en düşük 1.904 TL alıyor. Zamla bu maaş 2.000 TL olacak. 2008 sonrası SSK’lılarda ise en düşük aylık 1.181 TL’ye çıkacak. Tarım Bağ-Kur’luların en düşük aylığı 1.269 TL’den 1.332 TL’ye yükselecek. Esnaf Bağ-Kur’luların en düşük maaşı ise 1.688 TL olacak.

Memurlar fark alacak

Memur ve emeklilerinin zam oranları toplu sözleşmeyle belirleniyor. Bu kapsamda yüzde 5 zam alınacak. Buna ilave altı aylık enflasyon yüzde 4’ü aştığı için ilave enflasyon farkı da eklenecek. Böylece memur ve emeklisi toplamda yüzde 6.01 zam alacak.

Aile ve çocuk yardımı da artıyor

Şu an en düşük memur maaşı 3.468 TL. Temmuz zammıyla birlikte bu maaş 3.676 TL’ye çıkacak. Memurların maaşlarıyla aile yardımı ve çocuk zammı da artı

Memur emeklisine 2522 TL

Yüzde 6’lık zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.522 TL’ye yükselecek. Memur emeklilerinin maaşları SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha yüksek.

Yıllık enflasyon bir yılın en düşüğünde

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0.03, yıllık yüzde 15.72 oldu. Yıllık enflasyon böylece Haziran 2018’den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Mayısta yıllık enflasyon yüzde 18.71'di. Limon yüzde 35.72’lik artışla zam şampiyonu olurken, fiyatı en fazla azalan ürün domates oldu.

Hedefin altına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik. Yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız” değerlendirmesinde bulundu.