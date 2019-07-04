0553 313 94 23

Emekli ve memur ne kadar maaş alacak? İşte zamlı yeni liste

Emekli ve memurların merakla beklediği Temmuz zamları açıklandı. Emekliye yüzde 5 oranında bir zam yapılırken memur emeklilerinin zam oranı yüzde 6 olarak belirlendi.

04 Temmuz 2019 Perşembe 08:41
Emekli ve memur ne kadar maaş alacak? İşte zamlı yeni liste

Emeklilerin merakla beklediği Temmuz zamları belli oldu. Akşam gazetesi yazarı Okan Bülbül, '2008 öncesi SSK emeklileri en düşük 1.904 TL alıyor. Zamla bu maaş 2.000 TL olacak. Şu an en düşük memur maaşı 3.468 TL. Temmuz zammıyla birlikte bu maaş 3.676 TL’ye çıkacak.' diye yazdı.

Emeklilerin merakla beklenen temmuz zammı belli oldu. Haziran ayı enflasyon oranının yüzde 0.03 olarak açıklanması sonrası ilk altı aylık enflasyon oranı da yüzde 5.01 olarak gerçekleşti. Böylece SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileriyle görevdeki memurların temmuz zamları netleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.01, görevdeki memurlar ve emeklileri ise yüzde 6.01 zam alacak. Emeklilerin yanında malulen emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar da temmuz zammından faydalanacak.

Dul ve yetime de zam

Malulen emekliler ve dul ve yetim aylığı alanlar da yüzde 5 zam alacak. 2008 öncesi SSK emeklileri en düşük 1.904 TL alıyor. Zamla bu maaş 2.000 TL olacak. 2008 sonrası SSK’lılarda ise en düşük aylık 1.181 TL’ye çıkacak. Tarım Bağ-Kur’luların en düşük aylığı 1.269 TL’den 1.332 TL’ye yükselecek. Esnaf Bağ-Kur’luların en düşük maaşı ise 1.688 TL olacak.

Memurlar fark alacak

Memur ve emeklilerinin zam oranları toplu sözleşmeyle belirleniyor. Bu kapsamda yüzde 5 zam alınacak. Buna ilave altı aylık enflasyon yüzde 4’ü aştığı için ilave enflasyon farkı da eklenecek. Böylece memur ve emeklisi toplamda yüzde 6.01 zam alacak.

Aile ve çocuk yardımı da artıyor

Şu an en düşük memur maaşı 3.468 TL. Temmuz zammıyla birlikte bu maaş 3.676 TL’ye çıkacak. Memurların maaşlarıyla aile yardımı ve çocuk zammı da artı

Memur emeklisine 2522 TL

Yüzde 6’lık zam sonrası en düşük memur emeklisinin maaşı 2.522 TL’ye yükselecek. Memur emeklilerinin maaşları SSK ve Bağ-Kur emeklilerine göre daha yüksek.

Yıllık enflasyon bir yılın en düşüğünde

TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), haziranda aylık bazda yüzde 0.03, yıllık yüzde 15.72 oldu. Yıllık enflasyon böylece Haziran 2018’den beri en düşük seviyede gerçekleşti. Mayısta yıllık enflasyon yüzde 18.71'di. Limon yüzde 35.72’lik artışla zam şampiyonu olurken, fiyatı en fazla azalan ürün domates oldu.

Hedefin altına inecek

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Enflasyonda düşüş trendi sürüyor. Haziran rakamlarıyla yıllık hedefimizin altına geldik. Yılı hedeflerimizin altında bir oranda kapatacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 08:41
  1. emekli zammı
  2. memur zammı
  3. temmuz zammı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Motosikletle kapkaç yaptı, “Adrenalin olsun diye yaptık” dedi
    1. Motosikletle kapkaç yaptı, “Adrenalin..
    2. Kuzey Kore Avustralyalı öğrenciyi..
    3. Bülent Arınç'ten yeni parti çıkışı:..
    4. Aksaray’da yolcu otobüsü devrildi: 15..
    5. (Özel) Beylikdüzü sahilinde tabanca..
    6. E-Okul LGS tercihleri nasıl yapılır?..
    7. Aşırı sıcaktan fenalaşıp baygınlık..
    8. Pazaryeri’nde altyapı çalışmalarında..
    9. Yurtta hava durumu
    10. Sebze ve meyveler neden bıçakla..
    11. Seyhan Belediye Meclisini üç kadın..
    12. Emekli ve memur ne kadar maaş alacak?..
    13. Hindistan'daki taşan baraj
    14. 'Tapu ve imar'da yeni dönem! TBMM'de..
    15. Sudan’da arabulucular tarafları..
    16. Uyuşturucu baskınlarından cephane çıktı
    17. Bakan Yardımcısı Sayan'dan "sosyal ağ"..
    18. Kara yollarında durum
    19. Bilal Erdoğan: İbret vesikası olacak
    20. Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 10..
    21. Aksaray'da yolcu otobüsü şarampole..
    22. Trump'tan uyarı: Geri dönüp sizi..
    23. Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava..
    24. Ege’nin organik lezzetleri..
    25. JP Morgan Türkiye tahminini duyurdu!
    26. Japonya'dan Türkiye'ye teklif: Böyle..
    27. Saç temizliğinde dikkat edilmesi..
    28. 04.07.2019 Günün âyet ve hadisi
    29. ÖKK Komutanından çok konuşulacak..
    30. Girit Adası'nda 4,1 büyüklüğünde deprem
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    BAE şeyhinin oğlu ahlaksız partide ölü bulundu!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Mansur Yavaş yalanlamıştı! ‘İhaleye karışan fesat'ın görüntüleri ortaya çıktı!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Temel Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki!
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    Ertuğrul Günay'dan yeni parti açıklaması: Yarım bırakılan işleri...
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar
    İYİ Partili Ümit Özdağ hedef göstermişti! Saldırıya uğradılar

    Günün Karikatürü

    4 Temmuz 2019
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    İmamoğlu homoluğu yaşam biçimi olarak görüyor! “Yasin suresini okumuştu ya, devamını da okusun”
    Milyonlarca kişi bekliyordu! Zam oranları belli oldu!
    Milyonlarca kişi bekliyordu! Zam oranları belli oldu!