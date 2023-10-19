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Gündem Emekli Türk askeri meydan okudu: 'Bizi İsrail sınırına koysunlar fetheder çıkarız'
Gündem

Emekli Türk askeri meydan okudu: 'Bizi İsrail sınırına koysunlar fetheder çıkarız'

Yeniakit Publisher
2023-10-19 13:32:00 -
Emekli Türk askeri meydan okudu: 'Bizi İsrail sınırına koysunlar fetheder çıkarız'

Sokak röportajına konuşan emekli askerin cesur sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Sokak röportajına konuşan emekli askerin cesur sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Sokak röportajına konuşan emekli askerin sözleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Emekli asker, "Yakında stantlar açarak gönüllü toplayacağız. Devletten tek fişek istemiyorum. Sadece 10 tane telsiz aktarma rölesi versinler. 2 bin 500 kişilik bir güç oluşturalım. Bizi İsrail sınırına koysunlar. Fetheder çıkarız." ifadelerini kullandı.

Emekli askerin göstermiş olduğu yürekli tutum, sosyal medya kullanıcıları tarafından takdir edildi.

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Yorumlar

Bascavus

Devlet Şirket Kurşun ABD ilede Savasiriz Emekli Asker Olarak

bende varım

bende 45 yaşında emekli askerim.hazırım komutanım.işin sonunda cennet var.peygamberimiz (sav)var.
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