Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş'tan bomba açıklama: Türkiye S-400'leri aktifleştirdi

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Türkiye’nin neden 5. nesil savaş uçağını kendisinin üretmesi gerektiğini anlattı. Karataş Komutan satın alınan S400’lerin aktif olduğunu söyledi.

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş Ulusal Kanal’da Sinem Fıstıkoğlu’nun sunduğu Haftasonu programına uzaktan konuk oldu.

Karataş Komutan, S400’leri tartışmanın güvenlik açısından sakıncalarını anlattı.

5. nesil savaş uçağı F35 başta olmak üzere ABD’nin savunma projelerinde yer almanın Türkiye açısından zararlarına değindi.

Beyazıt Karataş Türk Milleti’nin milli muharip uçak istediğinin altını çizdi.

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş’ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

- “Bir yıl önce S400’lerin ilk bataryası Türkiye’ye geldi. Böyle stratejik bir sistemin alınması siyasi bir karar gerektiriyordu.”

- “Biz S400’ler ‘aktif edilsin mi edilmesin mi’ diye tartışığımız sürede Türkiye vakit kaybediyor. Bu tartışmalar Türkiye’nin caydırıcılığını etkiliyor.”

- “S400’ler zaten aktif. Siz bu sistemleri aktif edip etmediğinizi tartıştığınız sürece harekât görevleri yapmasını engelliyorsunuz.”

"Sistemler aktif"

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, S400 Hava Savunma Sistemi’nin aktif olduğunun altını çizdi:

- “Sistemler aktif, bunu nereden biliyoruz? Çünkü eğitimi yapılıyor. Sistem kapalıyken eğitim yapamazsınız. Radarını döndürmeden personeli eğitemezsiniz.

Milli Muharip uçakları

Beyazıt Karataş başta F35 olmak üzere ABD’ye bağımlılığı artıracak her türlü projeden uzak durulması gerektiğini ifade etti:

- “Silah sistemleri aşama aşama geliştirilir. Türkiye, F35 ile ilgili mutabakat metnini 2007 Ocak ayında imzaladı. Başlangıçta Türkiye 100 uçak almayı planlıyordu. Sonra bu sayı 116’ya çıktı. ABD nasıl ‘S400 almayacaksın’ diyorsa aynı şekilde ‘benim uçağımı alacaksın’ dedi.

- “Bu uçağı değerlendirirken PKK’ya PYD’ye FETÖ’ye destek veren ABD’nin projesi olduğunu unutmamalıyız. Türkiye’nin bölünmesi için çalışan, 15 Temmuz’un arkasındaki ABD’yi görmezden geleceksiniz, sonra F35 projesine devam edeceksiniz... Olmaz böyle şey!”

- “F35 uçağının 5. nesil olarak adlandırılan sistemlerinin üretici açısından kontrol edilebilirliği karşımıza çıkaracak. Yani siz bu uçağı istediğiniz gibi kullanamazsınız. Uçağın bütün kontrolü ABD şirketinde, ABD’de bulunacak. F35 uçaklarıyla ABD’ye bağımlı hale geliriz. Buradan sesleniyorum ayağınıza pranga vurmak için terör örgütlerini destekleyen PKK’dan önce Asala’ya destek veren ABD’nin peşine takılmayalım.”

- “ABD Türkiye’yi programdan çıkarmak istemiyordu ama Türkiye’nin S400 alınca ABD’nin hayalleri bitti. Sadece ABD değil, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda gibi ülkelerin silah satışlarıyla ilgili yeni bir kamplaşma oluşmaya başladı.”

- “Türkiye kendi güvenliği için istediği hava savunma sistemini alır ya da üretir, istediği uçağı satın atın alır ya da üretebilir.”

- “İddia ediyorum F35’lerle PKK’ya harekat yaptırmazlar. F35 ile Suriye ve İran’a karşı harekat yapabilirsiniz ama Yunanistan’a karşı kullandırmazlar.”

Türkiye'nin zorunlulukları

Emekli Hava Pilot Tümgeneral Beyazıt Karataş, Türkiye’nin milli muharip uçağını üretmesi gerektiğini söyledi:

- “ABD 45’lerden itibaren Türkiye’yi baskı altına alıp kontrol etmeye çalışıyor. Savunma teknolojileri de bunun için bir araç olarak kullanılıyor.”

- “Şu anda nasıl kullandığımız telefonların kontrolü yurtdışındaysa, ileride telefonlarda olduğu gibi uçakların ve arabaların kontrolleri de bizlerde olmayacak. Bu nedenle 5. nesil savaş uçağını kendimiz üretmek zorundayız.”

- “Ben bir sade vatandaşım. Ben Türk vatandaşı olarak, emekli bir asker olarak diyorum ki F35’lere Türkiye’nin 50-60 milyar doları gidecek. Üstelik bu bizi ABD’ye daha fazla bağımlı kılacak. Bu saadet zincirini kırmak için güzel bir fırsat ele geçti. Türkiye bu parayı kendi 5. nesil muharip savaş uçağını geliştirmek için kullanmalı.”

- “Dünyanın sayılı havacılık altyapısına sahip bir ülkeyiz. Bu projeyi yapabilecek bir yönetim oluşturulmalı. Önce inancınız olacak. İnançlı olmak projeyi bitirmenin yarısıdır. Halk da da inanç var. Vatandaşların büyük bölümü milli muharip uçağını üretmemiz gerektiğiniz düşünüyor. Vatandaş sizden bu uçağı uçurmanızı bekliyor. MİLGEM güzel bir örnek.”