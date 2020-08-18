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Gündem Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'tan olay sözler: Bu olursa Yunan donanması yok olur
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Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'tan olay sözler: Bu olursa Yunan donanması yok olur

Emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk, Türkiye ile Yunanistan arasında bir çatışma çıkması halinde Yunan donanmasının yok olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 11:23:00 -
Emekli Tümamiral Ali Deniz Kutluk'tan olay sözler: Bu olursa Yunan donanması yok olur

Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'ın provokasyonları sonrası tırmanan gerilimde gergin ilişkiler sürüyor. Bölgedeki gelişmeleri değerlendiren Emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk, çarpıcı açıklamalar yaptı.

Emekli Tümamiral Dr. Ali Deniz Kutluk, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye ile Yunanistan arasında yapılan gerilimin savaşa dönüşmesi halinde sonucunun ne olacağını açıkladı.

Kutluk yaptığı açıklamada, “Türkiye diplomatik olarak elinden geleni yaptı. 50’li 60’lı yıllardan beri Ege sorununun çözmeye çalışıyoruz. Çözüm var mı? Maalesef yok. Kıbrıs ile aynı süreç var. Artık gerisi Yunanlıların meselesi olmuştur. Net olarak işin diplomasi bitmiştir. Türkiye’nin bu bölgede kimse ile ittifak kurmasına gerek kalmaz. Yunanistan’da Fransa ile ittifak kuramaz. Türkiye eğer Yunanistan ile bir çatışmaya girerse bu kesinlikle Yunan donanmasının sonu olur” dedi.

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Yorumlar

erdo

ah keşke olsada şu işi bitirsek yetti be .yanında fransada garnitür olurdu .
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