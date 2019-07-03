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Emekli temmuz zammı ne kadar 2019 en düşük memurun maaşı ne kadar oldu?

Emekli temmuz zammı 2019 son dakika haberleri merak ediliyordu. Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu (Enflasyon farkı ne kadar?) Haziran'da TÜFE aylık yüzde 0,03 yıllık yüzde 15,72 oldu. Haziran ayına ilişkin açıklanan enflasyon verileri milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin yılın ilk yarısı için alacağı zam oranları da belli oldu. Memura yüzde 1.01 enflasyon farkı verilecek. Memur ve memur emeklisi yüzde 6.01 zam alacak. İşçi esnaf ve çiftçi emeklisi yüzde 5 zam alacak. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:19
Emekli temmuz zammı ne kadar 2019 en düşük memurun maaşı ne kadar oldu?

Emekli temmuz zammı 2019 son dakika haberleri merak ediliyordu. Memur ve emekli maaş zam oranları belli oldu (Enflasyon farkı ne kadar?) Haziran'da TÜFE aylık yüzde 0,03 yıllık yüzde 15,72 oldu. Haziran ayına ilişkin açıklanan enflasyon verileri milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin yılın ilk yarısı için alacağı zam oranları da belli oldu. Memura yüzde 1.01 enflasyon farkı verilecek. Memur ve memur emeklisi yüzde 6.01 zam alacak. İşçi esnaf ve çiftçi emeklisi yüzde 5 zam alacak. Peki en düşük memur maaşı ne kadar olacak? 2019 emekli temmuz zammı, ssk emekli temmuz zammı 2019, 2019 temmuz emekli zammı ne kadar olacak, emekliye temmuz zammı ne kadar olacak, emeklilere temmuz zammı ne kadar 2019, emekli zammı 2019, emekliye zam, temmuz zammı ne kadar olacak memur?

 

 

En düşük memurun maaşı ne kadar oldu?

Bu zamlarla en düşük memurun maaşı 3 bin 224 liradan 3 bin 417 liraya çıkacak.  En düşük memur emeklisinin aylığı da 2 bin 297 liradan 2 bin 435 liraya yükselecek. İşçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise sadece bu yılın ilk 6 ayında gerçekleşen enflasyon oranı kadar yani yüzde 5.01 zam alacaklar. Yeni zamların ardından en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 130 liradan bin 186 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 376 liradan bin 445 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da bin 298 liradan bin 363 liraya çıkacak.

Son toplu sözleşmeye göre; memur ve emeklisine ocakta yüzde 4 zam yapıldı. Temmuzda ise yüzde 5 zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; enflasyon ocakta yüzde 1.06, şubatta yüzde 0.16, martta yüzde 1.03, nisanda yüzde 1.69 ve mayısta da yüzde 0.95 arttı. 5 aylık toplam kümülatif enflasyon yüzde 4.98 oldu.

 

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 10:19
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