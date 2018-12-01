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Emekli şampiyonlar "ata sporu" için koşuyor

- Türkiye'nin değişik hipodromlarındaki yarışlarda dereceler elde eden atlar, "emeklilik" dönemlerinde de ata sporu ciritte mücadele veriyor- Yabaayak Efe Atlı Cirit Kulübü Başkanı Mehmet Kavas: "Hepsinin hipodrom geçmişi var. Bu atlar belli bir zaman sonra yarışlardan çekiliyorlar. Bazıları yaşlandığı için bazıları da ufak bir sakatlık geçirdikten sonra yarışamayacak duruma gelince bir nevi emekli oluyorlar. Biz de bunları cirit oynamak için aldık ve ciddi yol katettik"- Ciritçi Sefa Mustafa Sandallı: "Atımın hipodromda 26 yarışta 3 birinciliği, ikincilikleri ve üçüncülükleri var. Yarış hayatı bitince ben de satın alıp cirit için eğitmeye başladım"

01 Aralık 2018 Cumartesi 12:36
Emekli şampiyonlar "ata sporu" için koşuyor


MANİSA (AA) - AHMET BAYRAM - Türkiye'nin değişik hipodromlarındaki yarışlarda koşan ve dereceler elde eden atlar, yaşlandıktan ya da geçirdikleri sakatlıktan sonra başladıkları "emekliliklerini" ata sporu ciritte koşarak geçiriyor.

"Fırtına", "Karaoğlan", "Yıldırımşah" ve "Atılay" isimli safkan Arap atları, yıllarca başta İzmir, Ankara ve İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli hipodromlarında yarışıp dereceler aldıktan sonra yarışlardan çekilerek "emekliliklerini" Manisa'nın Kula ilçesinde geçiriyor.

Yabaayak Efe Atlı Cirit Kulübü üyeleri tarafından satın alınan atlar, burada eğitildikten sonra ata sporu cirit müsabakalarında kullanılıyor.

Cirit kulübünün başkanı Mehmet Kavas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl Kula'da 2 atla başladıkları ciritte bu yıl 26 at sayısına ulaştıklarını, geleneksel sporda kullanmak için aldıkları bütün atları hipodromlarda yarışmış olanlar arasından seçtiklerini söyledi.

İlçedeki herkesin atlı sporları çok sevdiğini anlatan Kavas, hipodromdan gelen atların hepsinin derecelerinin bulunduğuna dikkati çekti.


- "Bir nevi emekli oluyorlar"


Her gün atlarla antrenman yaptıklarını ifade eden Kavas, "Hepsinin hipodrom geçmişi var. Bu atlar belli bir zaman sonra yarışlardan çekiliyorlar. Bazıları yaşlandığı için bazıları da ufak bir sakatlık geçirdikten sonra yarışamayacak duruma gelince bir nevi emekli oluyorlar. Biz de bunları cirit oynamak için aldık ve ciddi yol katettik." diye konuştu.

Kulüp başkanı Mehmet Kavas, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonuna müracaat ettiklerini, lisanslarını aldıktan sonra atlı cirit ligine katılıp başarılı sonuçlara imza atmayı hedeflediklerini kaydetti.

Ciritçi Haktan Yılmaz, atlı sporları çok sevdiğini, atı "Karaoğlan"ın hayatının bir parçası olduğunu, geçmişte başarıyla yarıştıktan sonra atının şimdi de cirit için ter döktüğünü söyledi.

Mekatronik mühendisi Sefa Mustafa Sandallı ise atlara ve biniciliğe olan ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, "Kula'da ata sporu ciriti yaşatmaya çalışıyoruz. Atçılığa olan hevesim arkadaşlarımın ve ailemin vasıtasıyla başladı. Atımın adı 'Atılay', Hipodrom'da 26 yarışta 3 birinciliği, ikincilikleri ve üçüncülükleri var. Yarış hayatı bitince ben de satın alıp cirit için eğitmeye başladım. Hipodromdan çıkmış safkan Arap atını cirite alıştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.


Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 12:36
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  3. cirit
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