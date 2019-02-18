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Emekli öğretmen kitabını tanıttı

Emekli öğretmen Aydın Doluoğlu’nun Anamur’un çevresindeki hayata dair bilgileri işleyerek yazdığı ‘Çomaç’ adlı kitabı tanıtıldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:04
Emekli öğretmen kitabını tanıttı

Emekli öğretmen Aydın Doluoğlu’nun Anamur’un çevresindeki hayata dair bilgileri işleyerek yazdığı ‘Çomaç’ adlı kitabı tanıtıldı.


Belediye meclis salonunda yapılan tanıtımda emekli Orman Mühendisi Oğuz Oğuz, Eğitim Müfettişi Çınar Arıkan, Bozyazı Belediye Başkanı Mehmet Ballı ve Emekli Edebiyat Öğretmeni Hüseyin Taşeli, kitabın yazarı emekli öğretmen Aydın Doluoğlu’yla ilgili anılarını davetlilerle paylaştı.


Kitabı Anamur’un çevresindeki hayata dair bilgileri işleyerek yazdığını söyleyen Doluoğlu, “Kitaba ismini veren Çomaç sözcüğü, çağrışımsal olarak en geniş manada milli-yerel kültürümüzün bütün unsurlarından yararlanma anlamında tercih edilmiştir. "Çomaç" kitabında yer alan çalışmalar, Anamur’un çevresindeki hayata dair bilgi ve esintiler kadar, insanlığa, uygarlığa, milli tarihimize ve geleceğimize dair öngörü ve uyarılardan oluşuyor” dedi.


Anamur Belediyesi Kültür Hizmeti olarak çıkan 164 sayfalık kitap yörenin kültürel zenginliklerini ele alıyor. İlk etapta 2 bin adet basılan kitabın geliri ise Huzurevi Vakfı’na bağışlanacak.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:04
  1. kültür
  2. kitap

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