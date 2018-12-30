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Emekli öğretmen, boş arazideki aracında yanmış şekilde bulundu

Manisa’nın Kula ilçesinde yaşayan emekli öğretmen, boş bir arazide aracının içinde yanmış vaziyette bulundu.

30 Aralık 2018 Pazar 15:19
Emekli öğretmen, boş arazideki aracında yanmış şekilde bulundu

Manisa’nın Kula ilçesi Saraçlar Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Mehmet Berber (54), mahalle girişinde bulunan boş arazideki araçta, arka koltukta yanmış vaziyette ölü bulundu. Saraçlar Mahallesi girişinde bulunan boş bir alanda sabaha karşı yoldan geçenler, yanmış bir araç görmesi sonucu jandarma ve itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, araç içinde yanmış cesetle karşılaştı. Olay yerine çağrılan olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı inceleme sonucu araç içinde yanmış vaziyette bulunan cesedin emekli öğretmen Mehmet Berber'e ait olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken yanmış halde bulunan cesedin Kula Devlet Hastanesi morguna kaldırıldığı, oradan da adli tıp kurumuna gönderileceği öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 15:19
  1. Manisa
  2. Kula
  3. Mehmet Berber
  4. Emekli öğretmen
  5. boş arazideki aracında yanmış şekilde bulundu

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