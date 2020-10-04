Emekli ocak zammı Emekliler ne kadar maaş alacak?

Milyonlarca SGK, Bağkur ve memur emeklisinin gözünü ocak 2021 zammına çevirdi. SGK işçi emeklisi, Emekli Sandığı memur ve Bağkur emeklileri ocakta yapılacak emekli zammı için Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon oranlarına çevrildi. Milyonlarca emeklinin emekli maaşı ocak ayında açıklanacak 2020 yılına ilişkin enflasyon oranları sonrası zamlanaca. Emeklilerin maaşlarına yapılacak olan zam oranında enflasyon oranı belirleyici olmakta. SGK, Bağkur ve Emekli Sandığı emekli maaşları gerçekleşecek enflasyon oranında artacak. Bunun için enflasyon oranları daha şimdiden merak ediliyor. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı ne kadar? Emekli ocak zammı ne kadar yapılacak?

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ,Yeni Ekonomi Programı (YEP) açıklandı. YEP, emekli zammı açısından aynen enflasyon rakamları kadar önemidir. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonun 2020 yılına ilişkin beklenen hedefi açıkladı. Bakan Albayrak, Yeni Ekonomi Programının hedefleri konusunda, 2020’nin sonunda yüzde 10,5’e gerilemesi, 2021 yıl sonunda yüzde 8 olarak gerçekleşmesi, program dönemi sonunda ise yüzde 4,9 düzeyine gerilemesi beklendiğini duyurdu.

Bakan Albayrak’ın Yeni Ekonomi Programı 2020 yılı sonu hedefini yüzde 10.5 olarak açıklaması sonrası 2020 yılının ikinci döneminde enflasyon oranlarının neticesinde SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin ocak zammı yüzde 4.49 olması bekleniyor.

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Beklendiği gibi yüzde 3 oranında emekiye zam yapılması durumunda 2021 Ocak ayına ilişkin artışı yüzde 3 olması durumunda en düşük maaş maaşı 3 bin 830 liraya yükselirken, en düşük memur emeklisi maaşı ise 2 bin 898 liraya çıkmış olacak.

En düşük SGK emeklisi ne kadar zam alacak?

SGK emekli maaşı ne kadar? En düşük SSK emeklisi ne kadar maaş alacak? Bağkur emeklisi ne kadar zam alacak? Yine yüzde 3 oranında bir artışın oması durumunda hem SSK ve hem Bağ-Kur emeklisi 286,25 TL zam almış olacak. Dolayısıyla da en yüksek aylık net 6 bin 375 lira 37 kuruştan 6 bin 661 liraya yükselmiş olacak.

Esnaf emeklisi ne kadar zam alacak?

Esnaf emeklisi ne kadar maaş alacak? Esnaf emeklisine ne kadar zam yapılacak? Ocak 2021 enflasyon zammı ile birlikte en düşük esnaf emeklisi maaşı bin 971 liraya alacak. 2000 yılından önce önce emekli olan SGK’liların taban aylıkları da 2 bin 333 liraya çıkmış olacak.