Emekli memur ocak zam oranı belli oldu mu? Son dakika: 2022 memur emekli zammı

Memur emeklisinin zammı ne kadar olacak? Memur ve emekli maaşı ne kadar? sorusu, 3 Ocak’ta TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranının ardından belli olacak. Ancak memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı konusunda AK Parti’den ardı ardına güzel haberler geliyor. İşte memur emeklilerinin 2022 Ocak zamlı maaşları son dakika haberleri: Emeklilere ve memurlara ne kadar zam yapılacak? Asgari ücretlilere yapılan “fevkalade” zammın ardından şimdi de emekli ve memur zamları masada. TGRT Haber’de konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, zamlarla ilgili iyi haberi verdi.

2022 Emekli memur zammı ne kadar olacak?

TGRT Haber’de Cem Küçük ile Günaydın Türkiye Programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, emeklilere ve memurlara yapılacak zamla ilgili müjdeyi verdi. Özkan, ayrıca EYT ile ilgili çalışmaları, Kur Korumalı TL Mevduat Sistemini, vatandaşın yeni sisteme yaklaşımını ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi.

Emekli memur zammı ne kadar 2022?

Özkan, hayata geçirilen yeni sistem ve asgari ücretteki artış ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’ye yönelik kara propaganda yapanların bunun altına kaldığını söyledi. Asgari ücretin hem işçi hem de işveren lehine düzenlenmesi sebebiyle devrim niteliğinde olduğunu belirten Özkan, “Asgari ücretin tarihi niteliği verginin kaldırılmasıdır ve prim ödemelerinde sağlanan kolaylıktır” dedi. Dış mihrakların Türkiye’de faizi yüksek tutmak için çaba sarf ettiğini kaydeden Özkan, “Çünkü bu şekilde 150-200 yıldır ekonomimizin kaynaklarını sömürüyorlar” dedi. Yeni yılda emekli zammının ne kadar olacağına dair soruları yanıtlayan Özkan, şunları söyledi: “Vatandaşlarımızı ne kur kumpaslarına ne faize ne de enflasyona yenik düşürmedik. Emekli maaşlarını, küresel enflasyona bağlı durum karşısında vatandaşların alım gücünü arttıracak şekilde düzenleyeceğiz. Asgari ücretle çalışanlara yapılan zam oranına yakın bir zam olacağını ifade etmek isterim. Vatandaşlarımızı enflasyon karşısında mağdur etmeyeceğiz.” Kamuda çalışan işçi ve memur zammının da gündeme geleceğini belirten Özkan, enflasyona yenik düşürmeden bir zam yapılacağına dikkat çekti.