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Ekonomi Emekli maaşlarına asgari ücret kadar zam mı yapılacak? Emekli maaşı ne kadar olacak 2022?
Ekonomi

Emekli maaşlarına asgari ücret kadar zam mı yapılacak? Emekli maaşı ne kadar olacak 2022?

Emekli aylığı asgari ücret kadar mı olacak? Memur emeklileri ay başı itibariyle maaşlarını almaya başladılar. Kasım ayının ortasına gelinmesiyle birlikte emekli maaşı tablosu merak ediliyor. Memur emekli maaşları 2022 toplu sözleşme zam oranı belli oldu. Ocak ayı ile birlikte zamlı maaşlarını alacak olan asgari ücretliler ve SSK, Bağ-Kur emeklileri zam görüşmelerinin ne zaman başlayacağını ve tahminlerin neler olduğunu araştırıyor. Emekli maaşlarına asgari ücret kadar zam mı yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-14 16:07:00 - 2021-11-14 16:10:18
Emekli maaşlarına asgari ücret kadar zam mı yapılacak? Emekli maaşı ne kadar olacak 2022?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı ve beklediği Ocak zammı ile ilgili merak 2021 yılını sonuna yaklaşılmasıyla birlikte iyice merak edilir oldu.  Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesinde olmasını istedi. "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yetkililere sesleniyoruz; 1500 lira emekli aylığıyla yaşam mücadelesi vermek imkansız. En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı. Zorlu kış şartlarında emeklilerimizin ayakta kalabilmesi için seyyanen zamlar yapılmalı. Asgari ücret ile en düşük emekli aylığı arasındaki adaletsizlik ortadan kaldırılmalı ve büyük haksızlıklara neden olan aylık bağlama yöntemi değiştirilerek hakkaniyet ölçülerinde bir standart sağlanmalı."

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan,da "Memur maaşlarına yapılan zammın memur emeklilerine yansıtılmasını hatırlatan Arslan,"  Memur emeklilerine nasıl ki toplu sözleşme zammı yansıtılıyorsa aynı şekilde komisyondaki asgari ücret zammı da diğer emeklilerin aylıklarına yansıtılmalı. En düşük emekli aylığı asgari ücret kadar olmalı” diye konuştu.

En düşük SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar?

İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren enflasyon oranları, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici oluyor. Temmuz ayında en düşük SGK ve Bağkur emeklisi maaşları şöyle olmuştu: En düşük işçi emeklisinin aylığı 8,45 enflasyon zammıyla bin 567 TL'ye yükseldi. En düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 911 TL'ye yükseldi. En düşük çiftçi emeklisinin aylığı bin 802 TL'ye çıktı. 

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