Milyonlarca emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranını araştırıyor. Emekli maaşı ne kadar olacak? 2022 yılında emekli maaşına ne kadar zam yapılacak?

Emekli maaşları asgari ücret oranında artar mı? Emekliye asgari ücret kadar zam yapılır mı, yapılacak mı?

Asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapıldı. Asgari ücretin 4250 liraya çıkmasının ardından emekliler ise maaşlarına ne kadarlık bir artış yapılacağını araştırmaya başladı.

Emekli maaşlarına yılda iki kez zam yapılıyor. Zamlar 6 aylık enflasyona göre belirleniyor. İlk zam ocak ayında ikincisi ise temmuz ayında yapılıyor.

Şimdiye kadar son 5 aylık enflasyon oranı açıklandı. En düşük zam oranının yüzde 10.47 olması bekleniyor. Haziran 2021 ile Kasım 2021 arasındaki endeks değişimi yüzde 10.48 olarak hesaplandı.

Emekli maaşının netleşmesi için aralık ayı enflasyon oranının açıklanması gerekiyor. Aralık ayı enflasyon rakamı 3 Ocak 2022'de açıklanacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zam oranı kesinleşmiş olacak.

6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ardından memurlara yapılacak olan zam oranı açıklanmıştı. Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Memur ve memur emeklisinin 5 aylık zammı ise toplam 12.48 olarak hesaplandı.